A pesar de que el miércoles 14 de agosto a las 00:00 horas venció el ultimátum que el Gobierno impuso a Enel para reponer el servicio tras el corte de luz, cientos de vecinos en Lampa y Colina continúan sin suministro eléctrico, cumpliendo ya dos semanas sin luz.

Según un reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) publicado a las 17:43 horas, en la Región Metropolitana aún continúan sin energía eléctrica 1.543 clientes.

De acuerdo a lo reportado por la propia SEC, Colina y Lampa continúan siendo las comunas más afectadas, liderando en la Región Metropolitana.En Lampa son 698 clientes los afectados, mientras que en Colina son 272.

Cabe recordar que durante las últimas nochesen Colina, varios vecinos de la comuna salieron a protestar a la calle tras permanecer 14 días sin electricidad.

Sectores como Santa Luz, El Colorado, Reina Sur, Reina Norte y Camino Coquimbo indicaron que continuaban sin suministro. En Camino Coquimbo, vecinos, entre ellos familias, niños y adultos mayores, protestaron contra Enel bloqueando camino Lo Pinto con barricadas, hasta que cerca de las 18:45 horas llegó personal de Carabineros COP con un carro lanza agua y un carro lanza gases para dispersar a los manifestantes.

El alcalde de Lampa Jonathan Opazo, indicó el miércoles desde Villa Hermosa en el sector de Batuco que «nos parece que la empresa de suministro eléctrico no ha estado a la altura y no está a la altura también para poder mantener la concesión, es realmente vergonzoso ver lo que ocurre en los territorios, no hay cumplimiento de plazos, no hay entrega clara de la información». «Está responsabilidad es de Enel, que no ha cumplido. Es fundamental que además podamos después compensar a los vecinos y a las vecinas, no tan solo con un descuento en sus boletas sino que con un pago en efectivo, que pueda compensar el valor que distintas familias han perdido en sus hogares, eso significa alimentación e inversiones, de electrodomésticos y medicamentos que se han perdido», señaló Opazo.

INUNDADOS

Pero a eso se suma una doble tragedia: alrededor de 400 familias -más de mil personas- de un sector entre Lampa y Batuco cumplen 14 días con sus casas completamente inundadas. Y es que debido a las precipitaciones de inicios de agosto se produjo un desborde en la laguna de Batuco que afectó a los sectores de Lo Fontecilla, El Osvaldo, El Carola, Las Tinajas y Los Cortijos.

Jorge Reyes es uno de ellos. Desde el jueves pasado su casa en el sector de Lo Fontecilla quedó inundada por el agua, pese a que, como relata, su casa fue construida en altura.

“Muchos vecinos han tenido que mudarse a casas de familiares porque están muy afectadas y perdieron gran parte de sus cosas. En mi casa, pese a que está en alto, tengo que entrar con botas”, relata.

Lo anterior se suma a la persistencia de árboles y postes caídos que dificultan el paso de vehículos de emergencia

