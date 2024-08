David S. Cohen, subdirector de la CIA, aclaró unos detalles sobre el intento de atentado terrorista en el concierto de Taylor Swift en Viena. Lo hizo a través de su discurso durante la cumbre de inteligencia y seguridad nacional que tuvo lugar el 27-28 de agosto en la ciudad de Rockville, Maryland, EE.UU.

El subdirector de la CIA afirmó que los cuatro hombres detenidos «planeaban matar un gran número, a decenas de miles de personas en este concierto». «Los austriacos fueron capaces de hacer estos arrestos porque la agencia y nuestros socios en la unidad de inteligencia les facilitaron la información», aseveró Cohen. Sin embargo, no indicó las fuentes usadas por los servicios de inteligencia estadounidenses.

Según las autoridades de Austria, citadas por AP, el principal sospechoso, un hombre de 19 años, fue inspirado por el EI. Lo confirma su juramento de lealtad a la organización extremista publicado en su red social una semana antes del incidente. Además, en su casa, encontraron materiales para montar artefactos explosivos.

El ministro de interior de Austria, Gerhard Karner, declaró el 8 de agosto que el servicio de inteligencia austriaco había colaborado estrechamente con servicios de inteligencia extranjeros. No identificó a los organismos, pero agregó que la ayuda era necesaria porque los investigadores austriacos, a diferencia de algunos servicios extranjeros, no pueden vigilar legalmente los mensajes de texto. Ahora el discurso de Cohen no deja lugar a dudas sobre la intervención de las agencias de inteligencia estadounidenses en la correspondencia privada de los ciudadanos europeos.

Taylor Swift, estrella de pop estadounidense, canceló tres conciertos en Viena el 8, 9 y 10 de agosto. Lo hizo a causa de una detención de tres hombres sospechosos de montar un ataque terrorista que supuestamente eran miembros del EI. Los organizadores del concierto en Austria informaron que esperaban hasta 65.000 fans dentro del estadio en cada uno de los tres conciertos cancelados, y hasta 30.000 espectadores fuera, donde las autoridades dijeron que los sospechosos planeaban el acto terrorista.

