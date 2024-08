Menos de 24 horas pasaron desde que el martes la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Mariana Leyton, decretara que el abogado Luis Hermosilla debía pasar su prisión preventiva en el penal Santiago 1, para que a través de un comunicado el Poder Judicial anunciara ayer el cambio de esa decisión y lo trasladara al anexo penitenciario Capitán Yáber, tal como había pedido la defensa de Hermosilla, su hermano Juan Pablo.

A muchos la decisión les llamó la atención ya que durante la revisión de cautelares la jueza había anunciado que esto se revisaría recién el 12 de septiembre, en una nueva audiencia.

Para otros, sin embargo, la decisión no fue una sorpresa, sino que una buena maniobra de Juan Pablo Hermosilla, quien aprovechó la intervención del Presidente Gabriel Boric en el caso para abrir un debate con el gobierno y acusar una intervención política contra su hermano.

Y es que el martes, el Mandatario decidió romper con el protocolo, mientras participaba de una actividad, para abordar la decisión del tribunal en torno a Hermosilla: “Acaban de enviar a la cárcel, en prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor (Luis) Hermosilla (…). No puede haber ciudadanos de primera y segunda clase y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso, qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”.

Las declaraciones del Presidente llamaron la atención entre varios dirigentes oficialistas. Si bien, públicamente en el oficialismo concuerdan con esta mirada, en privado varios creen que fue un error que Boric entrara al debate, ya que abrió este flanco.

La “amenaza” am

La tesis de la persecución política fue profundizada ayer en la mañana por Juan Pablo Hermosilla en una entrevista con Radio Infinita. Ahí acusó una decisión política del Ministerio de Justicia de no posibilitar que su hermano fuera a Capitán Yáber y lanzó lo que algunos han leído como “una sutil amenaza” al gobierno y el oficialismo.

“Lo que yo estimo, después de la declaración del Presidente de la República, es que es una decisión política, y por lo tanto es una decisión ilegal e inconstitucional. Tenemos derecho a que se nos trate igual que a cualquier persona”, dijo Hermosilla en la entrevista.

El abogado defensor agregó que “quiero hacer un breve discurso contra la hipocresía, a propósito de la declaración del Colegio de Abogados, a propósito de lo que señaló la ministra (Carolina Tohá) y a propósito de lo que señaló el Presidente de la República (Gabriel Boric)“.

Y emplazó: “Si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando, ábranlo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”.

El triunfo de Hermosilla a costa del Presidente Boric

El abogado acusó además que la decisión de dejarlo en Santiago 1 “depende del Ministerio de Justicia, que se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente”.

El abogado anunció, incluso, la presentación de un recurso de amparo en contra del gobierno, luego de las declaraciones del Presidente.

En medio de esta polémica, cerca del mediodía, el Poder Judicial anunció a través de un comunicado que Luis Hermosilla cumpliría la prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, tal como lo había pedido durante la formalización.

El abogado se anotó así un triunfo que se le había impedido en tribunales.

La arremetida pm de Hermosilla: “Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo”

A las 18:30 horas de ayer, ya con la certeza de que se cambiaría a su hermano de penal para cumplir su prisión preventiva, Juan Pablo Hermosilla endureció su arremetida contra el gobierno.

En un punto de prensa a las afueras de su estudio de abogados en Vitacura, que se extendió por casi una hora y que fue transmitido en vivo por los canales de televisión y las radios, Hermosilla emplazó una vez más al Presidente Boric, al ministro de Justicia y a la ministra del Interior.

“Tenemos en contra al Ministerio Público, tenemos al Servicio de Impuestos Internos, tenemos el Consejo de Defensa del Estado, tenemos a parlamentarios y ahora se ha agregado el Presidente de la República, que interfiere con la causa, la ministra del Interior y el ministro de Justicia. Entonces esto ya parece una funa“, dijo el abogado.

Hermosilla también enfatizó que “es inaceptable que el Presidente de la República, que la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales, no se respete el artículo 6, no se respete las normas sobre independencia de poderes de la Constitución, y se permite hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional (…). No le reconozco el derecho al ministro de Justicia a hacer eso. Esto es una democracia“.

“Hay un principio moral que se ha roto. Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo. Eso no se hace“, agregó.

El abogado también recordó que toda su vida ha sido de izquierda, “de izquierda dura”, que luchó por la recuperación de la democracia y que apoya al actual gobierno. “Soy partidario de este gobierno y me parece inaceptable lo que está pasando”, dijo, agregando que “soy de los miles que se inscribió en Convergencia Social para que Boric saliera como candidato”.

En su arremetida, Hermosilla cuestionó la formación profesional del ministro Cordero, dijo que no aceptaría sus ironías y recordó su pasado laboral, advirtiendo que trabajó para “grandes empresas” que eran “acusadas de monopolio”. Asimismo, señaló que el gobierno de Boric tiene “tejado de vidrio” en casos de corrupción y que resultaba inaceptable que el Mandatario celebrara la prisión preventiva de alguien en una causa que sigue abierta.

Finalmente, sostuvo que al no respetar la separación de poderes, el gobierno nos está llevando a prácticas como las que se viven en Venezuela o Cuba.

La influencia de Hermosilla en la izquierda y su vínculo con Bachelet

En el oficialismo, hay quienes advierten que el Presidente no sólo abrió un flanco al entrar directamente al debate del caso, sino que también, al abrir una polémica con uno de los abogados más influyentes de la izquierda, justo cuando el oficialismo buscaba poner el foco del caso en los vínculos de Luis Hermosilla con el ex ministro del Interior Andrés Chadwick y la derecha.

Juan Pablo Hermosilla ha estado vinculado gran parte de su carrera profesional a la centro izquierda. Entre algunas figuras oficialistas, es considerado como uno de los abogados más influyente del sector.

Parte de este vínculo comenzó en los años 80, cuando trabajó como abogado en la Vicaría de la Solidaridad.

Sin embargo, algunos destacan que esa relación viene desde más atrás, ya que su padre, el también abogado Nurieldín Hermosilla, tiene una estrecha relación con el PC, partido al que entró a militar en su etapa escolar, y donde fue cercano a figuras como Pablo Neruda y Violeta Parra.

Juan Pablo Hermosilla, en tanto, se transformó en uno de los principales abogados del mundo de la ex Concertación, al punto de ser el abogado de confianza de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien hoy es una de las principales figuras presidenciales del oficialismo.

Hermosilla tuvo una fuerte influencia en sus dos gobiernos, donde fue definido como un asesor legal y estratégico clave.

En el tema legal, Hermosilla ha llevado adelante como abogado o asesor los casos más complejos y delicados de la ex Mandataria. En 2009 la defendió en una querella por un tanque del Ejército que chocó en 2004 contra un bus escolar en Tarapacá, cuando Bachelet era ministra de Defensa. En 2010 fue su principal asesor jurídico en el caso Tsunami, donde la ex Presidenta enfrentó una querella por su posible responsabilidad al no decretar la evacuación a tiempo de los lugares afectados.

En 2016, en tanto, fue su abogado en la querella contra la revista Qué Pasa, por el Caso Caval.

Asimismo, en el año 2014, Bachelet lo nominó para presidir la comisión de expertos convocada para proponer cambios a la ley antiterrorista.

Abogado de Frei, el cuñado de Lagos y Girardi

Respecto a sus vínculo con la ex Concertación, Hermosilla fue abogado de la familia Frei para esclarecer la causa de muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

El 2009, para la campaña presidencial, fue miembro de Océanos Azules, que fue el grupo de profesionales que elaboró el programa de gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para la elección que lo enfrentó a Sebastián Piñera.

En el año 2005 fue abogado del cuñado del ex Presidente Ricardo Lagos, Hernán Durán, en el caso MOP-Gate, y también fue abogado del ex senador Guido Girardi, en los casos Spiniak y Publicam.

Original de El Líbero

/psg