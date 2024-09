El delantero del Southampton fue titular, pero a los 35 minutos del primer tiempo salió reemplazado por el mediocampista Vicente Pizarro. Una decisión de Ricardo Gareca que generó controversia hasta en Europa.

Este miércoles, Brereton abandonó el país con destino a Inglaterra sin dar declaraciones. Los chilenos quedaron preocupados por la situación del nacido en Stoke-on-Trent y por eso llenaron de mensajes la cuenta de Instagram de su novia Kimberley Abbott.

“Estimada dígale a Ben que no eran para él las pifias, eran para el DT a veces pensamos que no merecemos a ese buen hombre y no entendemos porque cambio si era el mejor del primer tiempo. Siempre lo bancamos porque él eligió a Chile para jugar. Nosotros si lo queremos”, escribió una internauta.

“Dígale a Ben que no se enoje con nosotros por culpa de Gareca ese… Lo queremos mucho”, le comentó otro usuario chileno.

Los mensajes a la novia de Ben Brereton