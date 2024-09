El costo de la vivienda es impulsado por una demanda constante y una oferta limitada, así como por la estabilidad política y económica que atrae a inversionistas extranjeros.

Otro rubro que destaca es el de los alimentos, que cuestan más, en parte, debido a las políticas de importación y de impuestos. Los restaurantes en Montevideo también son relativamente caros, en especial, aquellos que ofrecen cocina internacional.

Costo de vida alto para los residentes

Para los residentes, el alto costo de vida es un desafío para mantener un buen nivel de vida sin incurrir en deudas. Esto también puede influir en la estructura del mercado laboral, con salarios que necesitan ajustarse para permitir a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas.

El sitio Expatistan, que tiene un comparador de precios pensado para emigrantes, dice que Uruguay es un 14% más caro que España, donde la ropa puede costar hasta un 40% menos. El único rubro donde España lo supera es en vivienda.

La comida y la ropa también son más caras en Uruguay que en Alemania, según Expatistan. Para tener una idea, un menú Big Mac en Uruguay cuesta US$ 12; un litro de leche US$ 1,13; una docena de huevos US$ 4,76 y un kilo de papas US$ 1,84.

