Rihanna sigue acaparando las portadas de los medios internacionales y es que después de haber presentado uno de los shows más imponentes en el medio tiempo del Super Bowl LVII, en el que cantó varios de sus mejores éxitos, se confirmó recientemente que la nacida en Barbados prestará su voz para Pitufina, en la nueva producción que prepara Paramount Animation.

La intérprete de canciones como Umbrella, Bitch better have my money o Diamonds, hizo una aparición sorpresa en persona en la CinemaCon, que se lleva a cabo desde el 23 de abril y concluye hoy, en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, para dar el anuncio a los asistentes a la convención nacional de propietarios de salas de cine.

La superestrella bromeó a su llegada, afirmando que había intentado audicionar para el papel de Papá Pitufo, “pero no funcionó”. Cabe destacar que la cantante estuvo acompañada por el director de Paramount Animation, Ramsey Naito. Por otra parte, se conoció que la artista también será la encargada de protagonizar, escribir y grabar las canciones originales de la cinta cinematográfica.

Así se vio Rihanna a su llegada a la CinemaCon en Las Vegas (@GalerieRihanna/Twitter) Así se vio Rihanna a su llegada a la CinemaCon en Las Vegas (@GalerieRihanna/Twitter)

Para su aparición en público, la estrella del pop y el R&B llevó una vestimenta bastante sencilla y cómoda, para el momento por el que atraviesa con su segundo embarazo, que ya va por el tercer trimestre, compuesto de una capa de demin o jean, con un desgaste de lavado en piedra.

Uno de los datos que reveló el director de Paramount Animation es que esta nueva entrega de The Smurfs intentará abordar los temas de identidad y hará que los espectadores del filme se centren en una pregunta como “¿Qué es un Pitufo?”. La cinta estará basada en los cómics originales del artista belga Peyo, que están enfocados en pequeñas criaturas que conviven en una aldea rodeada de bosque, construyendo sus hogares entre flores, árboles y hongos

Imágenes de la película Los Pitufos, en la que estuvieron prestando sus voces artistas como Julia Roberts, Katy Perry y Joe Manganiello Imágenes de la película Los Pitufos, en la que estuvieron prestando sus voces artistas como Julia Roberts, Katy Perry y Joe Manganiello

Finalmente, se conoció que este proyecto llegará a las salas de cine el 14 de febrero de 2025, contando con la escritura del guion por parte de Pam Brady y Chris Miller estará detrás de la dirección del filme. En el pasado ya se habían intentado hacer dos producciones de Los Pitufos en un formato híbrido de live action, en la que prestaron sus voces personalidades como Julia Roberts, Katy Perry, Hank Azaria y Joe Manganiello.

Rihanna deslumbró con su presentación en los Premios Óscar

El 12 de marzo se cumplió una cita más en el que se reconoció el talento de las celebridades en las diferentes cintas cinematográficas, así como a las mejores producciones para la pantalla grande. La ceremonia de los premios Óscar no pasó desapercibida para Rihana, quien ofreció un espectáculo con la canción Lift Me Up.

El tema musical forma parte de la banda sonora de la película “Pantera Negra: Wakanda por Siempre” y, además, estuvo nominada a mejor canción en lo que se considera la premiación más importante de Hollywood que se realiza cada año en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se llevó los aplausos de los asistentes al evento.

Lift Me Up es una composición que contó con la participación de varios artistas, entre ellos, el compositor sueco Ludwig Göransson y la cantante nigeriana Tems. Por su parte, la letra estuvo a cargo del director estadounidense Ryan Coogler y de la propia Tems.

Además, esta fue la primera vez que Rihanna compitió en los Óscar, luego de haber ganado nueve premios Grammy y tener ocho álbumes multiplatino

