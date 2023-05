Luego de que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia terminaran su relación, mucho se especuló de que el ex futbolista había comenzado a salir con Maite Orsini. Distintas fuentes los ubicaron en un matrimonio o incluso aseguraron que el Mago le hizo un millonario regalo a la diputada.

Pero en un reciente capítulo de Zona de Estrellas, Aránguiz aseguró que está relación ya no va más. “Yo tengo información, porque a mí, el señor Jorge Valdivia, me dijo como hace tres días que no tenía nada con Maite. Yo no sé si es verdad o no, yo ya no creo nada. Solamente estoy comunicando lo que me dijo”, partió diciendo.

“A mí, hace tres o cuatro días, por ahí, me dijeron que no había nada ahí, que nunca hubo y que jamás compraría una alfombra de ese nivel y menos a una mujer como ella, así con esas palabras”, aseguró, haciendo referencia a una costosa alfombra que supuestamente le había regalado a la diputada.

La periodista Cecilia Gutiérrez agregó a la conversación que “la historia partió en el live que hicimos con Daniela, que había una señora que dijo que Maite había comprado una alfombra y Jorge la había retirado”.

“A mí, me habían contado que Maite había comprado esa alfombra con la tarjeta de él”, respondió la ex chica Mekano.

Se acabó el amor entre Jorge y Maite

A pesar de que Daniela Aránguiz recibió información de que nunca hubo nada entre Jorge Valdivia y Maite Orsini, para Cecilia Gutiérrez eso es una mentira. “Es obvio que hubo algo entre ellos, recuerda que ellos se fueron juntos a Río y después fueron a un matrimonio en enero o febrero”, aseguró la periodista.

“Según Jorge eso es mentira, que nunca fue a ningún matrimonio con ella. A mí, él me dijo que no, imagínate que él la niega, eso es muy feo y él la niega, tengo los mensajes”, comentó Aránguiz. “A mí, me dijeron que hasta la esperó afuera del tribunal de justicia, a mí eso me lo contaron desde adentro y él lo niega también, la niega rotundamente”, agregó.

Si bien se desconoce la verdad sobre esta presunta relación entre el ex futbolista y la parlamentaria, Valdivia le aseguró a su ex esposa que ahora está solo. “Él me lo dijo por mensaje, ya lograste lo que querías, estoy solo”, aseguró Daniela.

/psg