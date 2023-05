Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonista de una larga lista de noticias en la prensa internacional, debido al proceso de separación que llevaron en 2022, cortando toda la historia que construyeron por más de diez años.

La cantante se mudó a Miami, Estados Unidos, donde arrancó de cero con sus pequeños, dejando atrás todo lo vivido en Barcelona, España, junto al exfutbolista. Los dos famosos terminaron en una tensa y conflictiva comunicación, llevándose solo a través de sus abogados, quienes son los encargados de negociar y acordar lo necesario para el bienestar de los niños y los padres.

Con la llegada de Gerard Piqué a Miami para reencontrarse con sus hijos tras varias semanas alejados, las miradas de los curiosos y los paparazis se posaron en sus salidas, su aterrizaje en la ciudad y los planes que tendría a futuro para continuar con sus funciones de padre. Diversos medios internacionales apuntaron a contar supuestos detalles de lo que vendría en camino, basándose en las intenciones del español por radicarse en Estados Unidos.

En primer lugar, se aseguró que el empresario estaba buscando una casa para mudarse allí y estar más cerca de sus hijos y de Shakira, evitando los constantes viajes cada mes. En segunda parte, portales apuntaron a que el exfutbolista ya no recurriría a hoteles para quedarse con sus niños, sino que se instalaría en una vivienda propia durante los días que visitara la ciudad, y así garantizar la seguridad de Milan y Sasha.

Sin embargo, toda esta información quedaría de lado luego de que una reconocida periodista soltara la verdad detrás del supuesto interés de Gerard Piqué por estar cerca de Shakira y sus pequeños. La española contó un poco de este proceso, aclarando ideas que salieron a flote sin fundamento alguno.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Lorena Vásquez, integrante de las Mamarazzis, habló en Y ahora Sonsoles sobre todo este paso del deportista por Estados Unidos, derrumbando las especulaciones que surgieron en la prensa española. La comunicadora reveló qué había tras la llegada del catalán a Barcelona, confirmando los puntos que quedaron plasmados en el acuerdo firmado en diciembre de 2022.

“Los abogados llegaron a ese acuerdo y solo ha podido estar la mitad de los días, él ya se encuentra en Barcelona pese a que los reporteros no han pillado esta imagen porque ha hecho todo lo posible para filtrarse para evitar hacer declaraciones de este viaje, el que quiere proteger y considera íntimo y privado para vivirlo con sus hijos”, comentó la periodista al inicio de sus declaraciones.

No obstante, la europea desmintió que el empresario de Kosmos estuviera buscando una casa en Miami para estar cerca de Shakira y sus hijos, ya que este solo fue un primer viaje y todo se hizo bajo la asesoría de los abogados. “Una información que me sorprende bastante, y que aprovecho para desmentir, que él esté buscando ahora mismo una vivienda en Miami, no está buscando una casa, no tiene previsto buscar un domicilio allí, porque este primer viaje estuvo alojado en un hotel”, dijo.

