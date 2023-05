Aunque no es de conversar taaanto con los medios de comunicación, Irina Karamanos sorprendió esta semana con sus declaraciones sobre la relación que mantiene con el Presidente Gabriel Boric.

Aunque no es de conversar taaanto con los medios de comunicación, Irina Karamanos sorprendió esta semana con sus declaraciones sobre la relación que mantiene con el Presidente Gabriel Boric.

La ex Primera Dama (cargo que decidió no asumir porque, a su juicio, no cumple un perfil democrático), habló largo y tendido con la revista Velvet, donde lanzó varias confesiones.

Por ejemplo, habló del apoyo mutuo que se dan día a día. “Pasa que los dos tenemos una complicidad apasionada en lo emocional y en lo político. Nos dimos cuenta de eso y lo hicimos crecer”, reveló en charla con el citado medio.

Incluso, Irina compartió una profunda reflexión al ser consultada por la posibilidad de contraer matrimonio con el mandatario.

“Pienso que existe la idea demasiado forzada de la pareja como complemento binario. Yo creo que nos complementamos mejor siendo ambos toda la gama de géneros incluyendo ser femeninos y masculinos, a la vez”, planteó.

Además, contó que ambos son de rituales, que permanente están innovando en este sentido y eso sirve casi como sustitución a la celebración de un acto de matrimonio más formal. Eso sí, no descartó de plano esa posibilidad.

“Si hablamos de lo mucho que siendo un político, el matrimonio como institución le ha importado al Estado, sólo cabe volver a hablar del rol de primera dama (…) donde con ese requisito que no estaba inscrito en ninguna parte, ha funcionado como garantía de estabilidad que le permitía incluso tener una oficina en el Palacio de La Moneda, un equipo pagado y seis fundaciones a cargo”, declaró.

REVELÓ PARTICULAR ANÉCDOTA

Por otro lado, también relató algunos episodios y anécdotas que ha enfrentado en la calle, y que tienen relación directa con el Jefe de Estado.

“Las señoras me dicen que tenga una guagua con el Presidente. Que cuide al Presidente (…) me han preguntado mucho por qué no voy a viajes, porque no estoy en tal o cual lugar, lo que es interesante porque nos acompañamos muchísimo. Mi día comienza y termina con un momento para estar juntos”, admitió.

