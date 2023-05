El Gobierno de Chile, mediante el Ministerio del Interior, presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsable de la colocación de un artefacto explosivo en la Fundación Paz Ciudadana, en Providencia, lo que generó un amplio operativo policial que permitió evitar daños.

«Como gobierno condenamos todo tipo de acto que atente contra la vida e integridad de las personas y perseguiremos estos delitos asociados con el máximo rigor que la legislación permite», dijeron desde la cartera en un comunicado.

Según informó el fiscal Alex Cortés, de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Sur, el artefacto explosivo estaba ubicado en el antejardín del edificio de Paz Ciudadana en la región Metropolitana.

El dispositivo fue encontrado por funcionarios de la fundación, quienes dieron aviso de forma inmediata al personal policial, el que se apersonó en el inmueble con su equipo especializado, Gope, los que lograron resguardar el sitio del suceso y retirar el artefacto explosivo sin que se generan daños o lesionados.

«Era un artefacto explosivo claramente, fue confeccionado para detonar y generar el daño que corresponde a un artefacto explosivo, sin embargo, en cuanto a la confección es parte de la investigación y en este tipo de investigaciones intentamos entregar la menor cantidad de información en relación a detalles como éste porque son elementales para posteriormente determinar quienes participan en este tipo de ilícitos», explicó el fiscal.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para saber quién puso una bomba en el lugar.

“Es una situación bastante grave, los antecedentes confirman que era efectivamente una bomba. Por suerte no detonó, no hay heridos, no hay consecuencias graves, pero la situación podría haber sido distinta. Y, por lo tanto, el gobierno se va a querellar por ley de control de armas, porque necesitamos llegar hasta las últimas consecuencias para determinar quien estuvo detrás de la colocación de un artefacto de esa envergadura”, expresó Vallejo.

