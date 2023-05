La semana laboral de 40 horas en Estados Unidos está en el punto de mira. La pandemia demostró las posibilidades de flexibilizar horarios y un congresista demócrata ha utilizado ese impulso para reintroducir un proyecto de ley que resta ocho horas a ese estándar de trabajo.

¿Qué dice la propuesta?

La propuesta de Mark Takano modificaría la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA), que estableció en 1938 las reglas sobre el salario mínimo y el pago del tiempo extra, y haría que a partir de las 32 horas la remuneración recibida mejorara, instando así a los empresarios o a pagar más o a contratar a más gente.

Solo se aplicaría a los llamados “trabajadores no exentos“, aquellos a los que normalmente se les paga por hora y que reciben un extra a partir de las 40 semanales.

Fue presentada en marzo y aunque no tiene visos de prosperar porque el comité que debe dar luz verde a su trámite parlamentario está presidido por los republicanos y tres meses después sigue sin haberse pronunciado, ha sido suficiente ya para abrir el debate.

“La pandemia hizo que muchos estadounidenses repensaran el equilibrio entre su vida personal y profesional. Estamos viendo cómo mucha más gente pide flexibilidad. Se dieron cuenta de que tener tiempo también era importante“, explica el legislador a EFE.

The data is in & the time is now to modernize work culture for the better. I'm reintroducing the 32-Hour Workweek Act to allow workers to begin reclaiming their time, and their lives, with no loss of pay. pic.twitter.com/rt7SoAeylD

— Mark Takano (@RepMarkTakano) March 1, 2023