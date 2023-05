En respuesta a sus contantes injerencias en asuntos internos del Perú, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue declarado persona no grata en el territorio nacional por el Congreso de la República.

La moción, aprobada previamente por la Comisión de Relaciones Exteriores, fue respaldada por el Pleno con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones. La titular de dicho grupo parlamentario, María del Carmen Alva (Acción Popular), sustentó la propuesta ante sus colegas al tratarse de una iniciativa propia.

Diversos parlamentarios expresaron su rechazo a la medida, entre ellos, los congresistas Jaime Quito (Perú Libre), Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), Elías Varas (Perú Bicentenario) y el acciopopulista Elvis Vergara.

“Este es un gesto político que desde el Congreso se puede hacer, las relaciones con México no han sido afectadas. El marco del Acuerdo de Alianza del Pacífico sigue. […] El problema aquí es que [AMLO] no quiere entregar la presidencia pro témpore [del pacto] y no reconoce a la presidenta Dina Boluarte ni al Congreso peruano”, argumentó Alva.

En el texto original, la legisladora ya había rechazado los constantes e “inaceptables” comentarios, adjetivos y acciones injerencistas de López Obrador. En los últimos meses, desde diciembre del año pasado —cuando le otorgó asilo político a la ex primera dama Lilia Paredes— el exmandatario ha descalificado a su homóloga peruana tildándola de “usurpadora”, “espuria” e “ilegítima”.

Además, reafirmó hace unos días su negativa a ceder la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú y ha pedido, en reiteradas ocasiones, restituir a Pedro Castillo en el Gobierno. Actualmente, el expresidente se encuentra recluido en Barbadillo, Ate, tras perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

Durante el debate de la medida, la congresista Patricia Chirinos —que presentó una iniciativa similar hace unos días y pidió que esta sea acumulada con la presente— reiteró que el Perú es “respetuoso de los derechos humanos”.

“No es novedad que nuestro país viene sufriendo ataques del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de los gobiernos que abrazan una ideología dictatorial […] Todos hemos visto cómo desde el 7 de diciembre del año pasado el Sr. López Obrador ha emprendido una campaña contra el Perú en base a ataques, mentiras y sabotajes”, puntualizó.

El último martes 23, tras conocer la propuesta de un sector del Legislativo peruano, López Obrador se pronunció sobre el tema en una de sus acostumbradas conferencias matutinas.

“Muchas gracias por declararme ‘persona non grata’, me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder [Dina Boluarte] me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, indicó.

Busca romper relaciones diplomáticas

El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay señaló a Infobae Perú que López Obrador no tiene más propósito que evadir las miradas hacia su Gobierno y las críticas que enfrenta por la gestión de distintos casos de corrupción.

“El Perú debería mirar el ‘tema México’ como un paquete general […] nuestra estrategia debería ser no colisionar con México para no caer en el objetivo de Andrés Manuel López Obrador: su estrategia es valerse del Perú como su ‘caballito internacional’ para justificar muchas de las actividades nefastas que viene haciendo su Gobierno”, señaló.

El exministro de Relaciones Exteriores también llamó a la presidente Dina Boluarte “a efectivizar” su liderazgo en la Alianza del Pacífico. En este sentido, añadió que no debe “pedir ni reclamar la presidencia pro témpore porque ya la tiene” desde enero de este año, según las normas vigentes establecidas.

“Es necesario mantener este equilibrio y no caer en la tesis mexicana que está buscando López Obrador, a mi juicio, para generar un marco que le permita romper las relaciones diplomáticas con el Perú. […] Tenemos que evitar juidicializar nuestra relación con México. El asunto no pasa por una controversia jurídica, sino por una controversia política”, manifestó.

