El Real Betis, con una gran actuación de Claudio Bravo, venció este domingo 2-1 al Girona y sacó boleto para la próxima UEFA Europa League.

Para Manuel Pellegrini es un récord. Otro más en un club en el que ya es considerado leyenda.

Nunca el equipo andaluz había logrado clasificarse tres años consecutivos a competencias internacionales.

Tras el encuentro, el «Ingeniero» valoró el logro. No ha sido un año fácil para el conjunto verdiblanco. «Por suerte hemos logrado por tercer año consecutivo volver a clasificar para Europa League. Este año quizás con algunos impedimentos importantes, por eso valoro más el logro. Esos primeros tres partidos con cinco jugadores sin inscribir, pudimos sacar resultados por el compromiso del plantel. También con los catorce expulsados hemos perdido jugadores muchos minutos, sacamos ocho o nueve puntos de treinta y tres, nos penalizó mucho», expresó.

«Pero fuimos capaces de clasificar a Europa tres fechas antes de que terminara, porque estábamos en Conference hace dos fechas, y ahora lo pudimos concretar en este campo (ir a Europa League), ante un rival que juega muy bien al fútbol», añadió.

Sobre el partido contra el Girona, afirmó: «Pudimos concretar la clasificación matemáticamente ante un rival muy complicado, que juega bien al fútbol y que le había hecho cuatro goles aquí al Real Madrid. Me alegro por el triunfo, porque veníamos de un par de actuaciones que no nos tenían contentos. El equipo retomó su posicionamiento y su creatividad. Fue increíble terminar el primer tiempo perdiendo 1-0, porque dominamos el partido completo, Girona no se acercó a nuestra portería. En el segundo tiempo seguimos exactamente igual y logramos vuelta el resultado. Son tres puntos merecidos».

Los elogios de la prensa española

Pellegrini le devolvió el espíritu competitivo al Betis desde su llegada hace tres años. Ha llevado al equipo a a torneos internacionales, ganó una Copa del Rey, ha mostrado buen fútbol. Tras el triunfo ante el Girona, la prensa española le dedicó elogios al ex DT del Real Madrid y el Manchester City. El medio Estadio Deportivo le puso nota 9.

«Si el objetivo en Girona era el de no desconectarse por el pase virtual a la Europa League y rematar la faena jugando bien y ganando, la nota tiene que ser sobresaliente. El chileno hizo seis cambios con respecto al once del pasado miércoles y todos ellos tuvieron una gran incidencia en el juego. Esta vez no aportaron tanto los cambios, pero es que el partido tampoco lo requería.

Otra vez sexto. Historia viva del Betis», escribió El Desmarque opinó: «Buena victoria del Betis en un campo nada fácil. Después de una mala primera parte, el equipo reaccionó tras el descanso y cuajó una muy buena segunda parte, aprovechando las debilidades del rival y sus propias fortalezas. Confirma el sexto puesto y agranda su leyenda como uno de los mejores entrenadores de la historia del Betis».

Diario de Sevilla, en tanto, destacó que esta versión del Betis es distinta a la de años anteriores por todos los problemas para gestionar el plantel. «La principal virtud de este Betis de Pellegrini, al menos en la actual campaña, no está en la brillantez, en las exquisiteces, ni siquiera en el número de goles que sí materializó antes con el chileno al mando, la gran cualidad es saber competir en todos los partidos, no dar jamás su brazo a torcer. Así, y que me perdonen quienes gozan con otro tipo de fútbol, se ha convertido, sin ningún género de dudas, en un mejor equipo, en una escuadra a la que cuesta mucho trabajo doblegar y que sabe darle a los partidos lo que éstos van demandando en cada momento», manifestó.

