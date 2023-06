Ángelo Sagal recientemente se coronó campeón con Ferencváros en el fútbol húngaro, pero su continuidad en Europa está en veremos, fundamentalmente por problemas extra futbolísticos que han afectado su carrera. Ante esta situación, regresar a Chile se vislumbra como una buena alternativa para relanzar su trayectoria.

A principios de 2023, Sagal jugaba para el Gaziantep de la Superliga turca, hasta que el 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la ciudad del mismo nombre del equipo, así como a toda la zona afectada, incluyendo a Siria, dejando casi 60 mil muertos.

Esta catástrofe natural impactó tanto en el ámbito humano como en el deportivo, ya que el club del chileno no pudo continuar compitiendo en el resto de la temporada. Como resultado, Sagal, quien venía teniendo continuidad en Turquía, tuvo que hacer sus maletas e ir a probar suerte en el fútbol húngaro, donde solo disputó siete partidos.

Ahora, a Sagal le quedan dos opciones: retornar a México, donde dejó una muy buena impresión o volver definitivamente a Chile.

En este caso, inicialmente su representante tomó contacto con la dirigencia de Colo Colo, pero al no haber aún una respuesta concreta, puesto que los albos priorizan la contratación de Óscar Opazo, apareció en el horizonte del ex seleccionado chileno la camiseta azul de Universidad de Chile.

Los directivos de Azul Azul le plantearon la posibilidad al entrenador y Mauricio Pellegino de inmediato dio el visto bueno, puesto que no cuenta con un delantero que juegue por las puntas y además, el hecho que sea chileno le viene como anillo al dedo ya que la vacante para traer un extranjero por ahora no es posible, ya que están todos los cupos cubiertos y no han logrado ni la nacionalización de Federico Mateos ni desprenderse de alguno de los cuatro restantes, que son Leandro Fernández, Cristián Palacios, Nery Domínguez y Emannuel Ojeda

/EMG