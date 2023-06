Durante la jornada de este jueves, Don Francisco consiguió otro logro tras obtener el Récord Guinness por ser el presentador de TV con la carrera más larga en televisión.

Congratulations to @DonFranciscoTV who has the longest career as a male variety TV show presenter 👏https://t.co/sRmJ7as27O

— Guinness World Records (@GWR) June 8, 2023