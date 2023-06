La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo estar “consciente” de que le “puede tocar” ser la candidata de Chile Vamos para las elecciones presidenciales del 2025, que la llevarían a La Moneda por primera vez desde marzo de 2026.

A más de dos años de una nueva carrera presidencial, Matthei es la figura de Chile Vamos que más menciones espontáneas tuvo en la última Encuesta Criteria, que ubicó a José Antonio Kast del Partido Republicano como el principal candidato a la presidencia.

En conversación con el programa “Sala de Ensayo” de Canal 13C, la alcaldesa de Providencia abordó el tema y dijo estar dispuesta a asumir esa “responsabilidad”.

“Dos o tres años es mucho en política, pueden cambiar muchas cosas. Yo estudio harto, leo harto, converso harto, y eso, en algún minuto, puede significar bases para armar algo, pero al mismo tiempo veo que la gente está tan atosigada con la delincuencia, con la inflación, que siento que es una impertinencia estar pensando en uno”, comenzó diciendo Matthei.

“Hacia el interior yo estoy consciente de que me puede tocar. Yo siempre he dicho que la gente que busca la presidencia, no sabe en qué se está metiendo. Muchas veces ven la presidencia como ser la princesa del cuento, y es una vida muy dura, de mucha responsabilidad, de mucho tironeo, de cero tiempo para la familia”, agregó.

Matthei fue candidata presidencial de la UDI en 2013, pero fue derrotada por la expresidenta Michelle Bachelet. En 2021 también quiso competir en las primarias, pero su partido optó por Joaquín Lavín.

“El tema no es ganas, el tema es responsabilidad (…) Cuando uno viene de esa tradición, tu nunca dices que no, nunca. No es un tema de ganas, es un tema de que si a ti te toca, tú lo asumes y lo asumes con toda la responsabilidad y tratando de hacerlo lo mejor posible. Uno no arranca”, complementó Matthei.

Sus rivales en la carrera presidencial

La alcaldesa Matthei también se refirió a quienes podrían ser sus rivales en una eventual carrera presidencial. Cuando se le preguntó por quienes tienen más posibilidades en los partidos del actual gobierno entre la ministra vocera, Camila Vallejo, la expresidenta Bachelet, o la ministra del Interior, Carolina Tohá, la exalcaldesa optó por la militante del PPD.

“Cada una tiene sus características, y no le veo ninguna dificultad, me siento cómoda con cualquiera… si es que me tocara ser candidata”, dijo.

“Veo con más capacidad de ser candidata a Tohá, claramente. Ha sido ministra, ha sido parlamentaria y ser ministra del Interior, no es fácil. Es claramente la que tiene mayor capacidad”, opinó.

/psg