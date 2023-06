El Servicio Electoral (Servel) anunció la tarde de este jueves que, tras los antecedentes dados a conocer en la carta enviada por el ex coordinador de la Campaña del Apruebo para el Plebiscito de salida, Felipe Heusser, al Consejo para la Transparencia, han tomado una serie de determinaciones que apuntan a investigar tanto al remitente de la misiva como a las organizaciones y corporaciones mencionadas.

A través de un comunicado, el Servel detalló que «en virtud de los antecedentes dados a conocer en la carta enviada ayer por el Sr. Felipe Heusser Ferrés al Consejo para la Transparencia, que nos fuera remitida por este y que es de conocimiento público, la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral ha resuelto realizar las siguientes acciones».

En primer lugar, determinaron «investigar la actuación del Sr. Felipe Heusser como coordinador de un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos inscritos en el Servicio Electoral para hacer campaña en el Plebiscito Constitucional 2022, sin que se haya conformado un comando en los términos autorizados en la disposición cuadragésima segunda transitoria de la Constitución Política», señalan.

En segundo punto, «investigar a la Corporación Aprueba por Chile, organización de la sociedad civil (OSC) inscrita en el Servicio Electoral para realizar campaña en el mencionado Plebiscito, por la eventual transferencia de aportes de personas naturales recibidos por ella, a otra OSC inscrita denominada Democracia Viva, y si dicha transferencia tuvo por objeto eludir la fiscalización de este Servicio».

En tercer lugar, «investigar a la OSC denominada Democracia Viva inscrita en el Servicio Electoral para realizar campaña en el Plebiscito Constitucional 2022, para los efectos de revisar si los aportes de personas naturales informados dentro de plazo y publicados por el Servel, como también los informados fuera de plazo, son realmente aportes hechos para dicha organización o un traspaso desde otra OSC persona jurídica, con infracción a la disposición cuadragésima segunda transitoria de la Constitución».

El Servel agregó además que procederá a «iniciar los procesos administrativos sancionatorios que correspondan y eventualmente a aplicar las sanciones de multas que procedan en conformidad con la normativa ya mencionada».

La carta del ex coordinador al CPLT

Fue el martes cuando el ex coordinador de la Campaña por el Apruebo, Felipe Heusser, envió la carta al CPLT detallando los aportes recibidos por distintas organizaciones durante dicha campaña, centrándose principalmente en la cuestionada Democracia Viva.

«Los reprochables hechos que hemos conocido a través de los medios de comunicación respecto al proceder de esta Fundación y el manto de dudas que su actuación está generando en la opinión pública respecto a todas las instancias en las que ha participado la Fundación Democracia Viva, me han motivado a título personal para escribir esta carta a ustedes con el ánimo de entregar información respecto al funcionamiento de la campaña Aprueba x Chile y respecto al rol que cumplieron las organizaciones de sociedad civil en general y la Fundación Democracia Viva en particular», señala en la misiva.

En cuanto a los aportes entregados a Democracia Viva, Heusser señala que «se recibieron un total de $51.763.098 en donaciones online (a través de la sección Haz tu Aporte) y se realizaron gastos electorales por un total de $51.762.612. Todas las rendiciones, boletas, facturas, e informes de actividades también fueron debidamente rendidos al Servel y cuentan con los respectivos respaldos».

Sin embargo, y de acuerdo al balance del Servel del Plebiscito, Democracia Viva registró $31.540.000 en aportes de campaña.

El co-coordinador también justifica por qué se entregaron recursos a esta Fundación. «En primer lugar, se trataba de una organización que conforme a sus Estatutos tenía por objeto promover la participación ciudadana y abogaban por una nueva constitución. En este sentido, se trataba de una organización cuya naturaleza y giro de actividad era consistente con las actividades de la campaña de Aprueba x Chile».

Agrega que «Democracia Viva era una fundación recientemente constituida que hasta ese momento no tenía contabilidad financiera y que recién había abierto una cuenta corriente en el banco, de manera que al no tener actividad económica anterior, se aseguraba mayor transparencia y orden financiero para la campaña, pues las donaciones que habrían de llegar a Democracia Viva no se confundirían en la cuenta corriente con posibles recursos preexistentes».

Y cierra con que «por último, se trataba de una organización sin fines de lucro que se había registrado y había sido autorizada por el SERVEL para hacer campaña por el apruebo, razón por la que legalmente estaban autorizados para recibir donaciones, realizar gastos y posteriormente rendirlos ante el servicio electoral».

/psg