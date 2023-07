El Ministerio Público del Distrito Federal (MPDFT) de Brasil denunció ante la Justicia local a un brasileño de 42 años, identificado como Daniel Moraes Bittar, por el presunto secuestro y agresión sexual a una niña de 12 años.

La Fiscalía también denunció a la pareja del delincuente confeso, Gesiely de Sousa Vieira, de 23 años, por supuestamente participar en el crimen. A ambos, que actualmente se encuentran detenidos, se les acusa de cinco delitos y ahora le corresponde a la Justicia del Distrito Federal aceptar la denuncia, total o parcialmente, o rechazarla, reseñó Metrópoles.

El crimen ocurrió el 28 de junio de 2023. En un video que circula en las redes sociales se puede observar el momento en el que Moraes ingresa al edificio donde reside arrastrando una maleta, en la que llevaba a la menor, tras haberla secuestrado.

Según las investigaciones, el hombre le dijo a la víctima que la convertiría en una «esclava sexual». Durante 11 horas, la menor vivió momentos de terror. En ese lapso fue secuestrada, drogada, agredida y violada.

Cronología

Pasadas las 12 del mediodía, la pareja fue vista en el momento en que secuestraba a la niña cerca de una escuela en Jardim Ingá, en Luziânia, un municipio del estado de Goiás, cercano al Distrito Federal, donde estudia la víctima. Testigos relataron que vieron a Moraes y De Sousa tapando la boca de la pequeña dentro del carro, para impedir que ella gritara.

Hora y media más tarde, Moraes fue grabado cuando entraba al edificio donde vive, en el barrio de Asa Norte, en el Distrito Federal. En las imágenes se observa cuando arrastra, con un poco de dificultad, la maleta en la que llevaba a la menor.

Al ser reportada la desaparición, alrededor de las 18:00 de ese mismo día, el Servicio de Inteligencia de la Policía Militar de Goiás fue activado y la Policía Militar del Distrito Federal tomó conocimiento del caso.

Posteriormente el carro donde fue secuestrada la menor fue identificado y la Policía dio con la dirección de Moraes. A las 23:00, los uniformados llegaron al lugar y encontraron la mochila de la víctima dentro del auto; luego ingresan al apartamento y hallaron a la niña semidesnuda y esposada a una cama.

La Policía informó que al momento del rescate, la menor estaba cubierta de moretones y había sido agredida sexualmente. Según las autoridades, antes de ser dopada para secuestrarla, fue amenazada con un cuchillo.

Asimismo, en el domicilio de Moraes encontraron material pornográfico, máquinas de electroshock, un rollo de cinta adhesiva, así como un galón de cloroformo.

↘️ O apartamento na Asa Norte do pedófilo Daniel Moraes Bittar, 42 anos, preso por sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos do Jardim Ingá (GO), no Entorno do DF, nessa quarta-feira (28/6), esconde uma série de apetrechos. pic.twitter.com/cM1Hb5dmVS

— Metrópoles (@Metropoles) June 29, 2023