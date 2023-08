El gobierno presentó este martes su pacto fiscal que considera 6 ejes que apuntan a recaudar US$8.000 millones. La apuesta se concentra en evasión y elusión, y el alza de impuestos se postergó para marzo. Tras conocer la nueva propuesta, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, valoró las medidas, y que se haya puesto sobre la mesa temas como crecimiento e inversión.

“Hay varias medidas que valoramos. Creo que es importante que está sobre la mesa todo lo que tiene que ver con crecimiento e inversión. Lo que estamos planteando es que ojalá se aceleren esos procesos. Dentro del cronograma que presenta el ministro está para marzo-mayo ir cerrando esos proyectos de ley pro inversión, me parece que se puede adelantar. Me parece que estamos en la línea correcta y disponibles a seguir conversando aquellas cosas que eventualmente generan un nivel de desacuerdo. Lo que más nos interesaba a nosotros poner encima de la mesa, lo que es inversión, crecimiento, desarrollo, está de alguna manera recogido”, dijo Mewes en radio Infinita.

Luego agregó que “está recogiendo varias cosas, hay otras cosas que están afuera y esperamos incorporarlas en la discusión. Si nos acordamos del plan de gobierno del presidente Boric que no tenía el tema del crecimiento arriba de la mesa, y hoy si hay una preocupación que consideramos genuina, de destrabar y disminuir el tema de la permisología que tan trancados nos tiene. Creo que están recogiendo las conversaciones que hemos tenido en este tiempo”.

El timonel del gremio empresarial, mostró una preocupación ante la admisibilidad de los temas de evasión y elusión en el Congreso, luego del rechazo de la reforma tributaria en marzo pasado.

“Tenemos una inquietud respecto efectivamente si puede ser o no admisible el incorporar todos los conceptos de evasión y elusión en esta legislatura, pero sin lugar a dudas ese es un tema que hemos planteado con el gobierno, y nos parece que hay distintos partidos que lo habían recogido. Es parte de las más de 40 propuestas que como CPC hicimos la semana pasada. Lo que vaya a pasar o no con los parlamentarios hay una serie de cosas en las que no nos vamos a meter”, señaló.

El ejecutivo indicó este martes que las medidas para el control de la evasión y elusión tributaria será el primer proyecto propiamente tal en ingresar al Congreso, para su tramitación. Y para marzo quedarán los cambios al sistema de impuestos a la renta, ya que optaron por no insistir en el Senado, donde se requerían los 2/3 de los votos.

