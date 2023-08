La muerte de Olivia Newton-John, el 8 de agosto de 2022 a los 73 años, conmocionó al mundo del espectáculo. La cantante y actriz británico-australiana había sido diagnosticada con cáncer en 1992 y peleó durante años con la enfermedad. Al momento de su fallecimiento, muchas celebridades se pronunciaron en las redes, destacando el talento de la protagonista de «Grease», pero también su calidez y perseverancia, cualidades que pudieron notarse en su activismo.

Tres años antes de su muerte, Newton-John había sido nombrada Dama del Imperio Británico «por su labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer».

Un año después de su partida, su hija, Chloe Lattanzi, y su viudo, John Easterling, hablaron con la revista People de, entre otros tópicos, los episodios «sobrenaturales» que experimentaron tras la muerte de la artista. «Dos semanas después de que ella falleciera, mi teléfono accidentalmente sacó una foto de mi perro, y allí flotando junto a su cabeza había un pequeño orbe azul, del mismo color que este», contó Chloe, quien señaló un collar azul que su padrastro le había regalado a su madre, quien eventualmente se lo dio a su hija.

Asimismo, la joven recordó un instante compartido con Olivia en el que ella le prometió «aparecerse» en caso de perder la vida. «Mamá y yo habíamos hablado hace años. Veíamos estos programas paranormales y yo decía: ‘Tienes que aparecerte por mí’. Y ella me dijo: ‘Apareceré como uno de esos orbes'», amplió Chloe.

Por su parte, Easterling, con quien la actriz se había casado en 2008, también vivió una situación muy particular.

El hombre realizó un viaje a Perú para esparcir las cenizas de Olivia el día en que hubiesen celebrado sus bodas de cristal y en el lugar tomó una fotografía que lo dejó conmocionado: «Saqué la foto y este orbe azul estaba justo entre mis ojos», contó y agregó que la familia viene experimentando «un año sobrenatural» desde el fallecimiento de la intérprete de «Have You Never Been Mellow».

En febrero de este año, la hija de la actriz también reveló en una entrevista cómo fueron las últimas horas de su madre: «Lo último que me dijo fue: ‘Mi sol'», recordó Chloe, muy emocionada, en el programa televisivo «Today». Además, compartió que su madre «se la pasaba haciendo bromas» y conservaba un buen estado anímico: «Hasta el preciso momento en el que perdió su capacidad de hablar, estaba todo el tiempo haciendo chistes», contó su hija, quien habló de cómo sintió el apoyo del público que tanto quería a su madre.

«El cariño fue como un gran abrazo del universo, como un salvavidas. Estoy muy agradecida con todas las personas que se acercaron y extendieron su corazón para conectarse con nosotros», dijo y añadió: «Amo a mi mamá más que a nada en este mundo. Para mí no es Olivia Newton-John, ella es mi mamá, ¿Sabes? Pero estoy muy contenta de que fuera Olivia Newton-John para tanta gente».

Por otro lado, Chloe aseguró que siempre sintió que su madre la estaba guiando en el duro proceso del duelo. «(Ella) Camina conmigo ahora. En cada paso que doy, en cada movimiento que hago», escribió junto a un video en el que repasaba las actuaciones más icónicas de Newton-John. «Te amo, alma gemela», expresó Lattanzi en sus redes. En septiembre del año pasado, la joven les contó a sus seguidores que estaba trabajando en una canción para su madre.

«Estoy asustada», confesó. «Este es un lugar aterrador para mí ahora mismo porque hay mucho dentro de mí y no sé cómo expresarlo con palabras. No sé qué decir. Estoy aterrada. Va a venir. Espera un momento», expresó Chloe momento antes de comenzar a cantar. Luego, les dejó un consejo a sus seguidores: «No permitas que el crítico interior sabotee la necesidad del niño interior de una autoexpresión imperfecta».

Chloe Lattanzi nació en 1986 y es la primera hija de la actriz y su entonces esposo Matt Lattanzi, el actor y bailarín con quien se casó en 1984 y de quien se divorció en 1995. Años más tarde, Olivia conoció a Easterling, el empresario que suele conceder entrevistas en conjunto con Chloe, con que vive experiencias similares, como las que revelaron recientemente: «Extraño terriblemente a mi extraordinaria esposa», manifestó y contó que siempre que puede, intenta hablarle en determinados momentos del día. «Bien tarde a la noche y temprano a la mañana, le hablo. Puedo estar caminando por la casa, o tirándole la pelota a los perros, y simplemente hablo con ella», relató.

