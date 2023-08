En febrero del año pasado, Carlos Caszely se enfrentó a uno de los momentos más complicados de su vida, la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra. El ex futbolista se ha refugiado en el trabajo para enfrentar el dolor, y ahora está enfocado en un emotivo tributo a su amada.

El también comentarista deportivo reveló en La Hora de Conversar uno de sus próximos proyectos, donde explorará su faceta musical, y podría llegar al escenario de la próxima versión del Festival del Huaso de Olmué

El ex delantero de Colo Colo confesó estar trabajando junto a Daniel Guerrero, ex integrante de La Sociedad, para llegar al Patagual y rendirle un emotivo homenaje a su difunta esposa. “Estoy escribiendo unas cuecas muy lindas, yo pongo la letra y Daniel la música(…) estoy terminando de escribir mi tercer libro y además escribiendo cuecas, que es lo que más me gusta y ya le he escrito dos cuecas a María de los Ángeles, y vamos a enviar una de las dos para participar”, confesó.

CASZELY DEDICÓ DOS CANCIONES A SU ESPOSA

Una de estas cuecas que ha compuesto el “Rey del metro cuadrado” junto al músico tiene como nombre “Mariposita”, un tributo al amor de su vida, en donde canta: “ella fue como una mariposa que se fue volando”.

Finalmente, Caszely adelantó que Daniel Guerrero está entusiasmado por estrenar una de las canciones pronto. “Quiere sacar una cueca en dos semanas y la otra mandarla a Olmué para ver qué pasa”, agregó el ex futbolista.

