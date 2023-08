Los hijos adolescentes de Britney Spears, Sean Preston y Jayden James, se enfrentaron a una situación dramática al llegar a Hawaii, donde se instalaron con su padre Kevin Federline y su nueva esposa.

Los jóvenes se encontraron con el horror de los incendios forestales que azotan el archipiélago estadounidense y que han dejado decenas de muertos y miles de casas calcinadas. Así lo contó el abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, quien habló con Page Six sobre el estado de los chicos

“No están afectados]personalmente, pero hay personas en el área que están muriendo y sus casas están siendo destruidas, por lo que es muy traumático”, comentó.

Sin embargo, el letrado aseguró que los hijos de Britney Spears también están contentos de vivir en Hawaii junto a su padre y su madrastra. “A pesar del dolor que sienten por lo que está ocurriendo con los incendios y las personas que han perdido la vida, también están disfrutando de estar allí”, afirmó.

A pesar del drama por los incendios forestales, los hijos de la intérprete de ‘Oops I Did It Again’ están ilusionados con su nueva vida en Hawaii, según reveló el abogado. Los adolescentes tienen planes de “forjar un futuro en un nuevo lugar, hacer nuevos amigos y explorar nuevas oportunidades”.

“Están felices con eso. Creen que están viviendo en el paraíso”, dijo.

Asimismo, contó que Preston y Jayden seguirán con sus estudios, uno de ellos irá a la escuela en Hawaii y el otro seguirá conectado con su escuela de Los Ángeles.

Hasta el momento, los incendios forestales en Hawaii dejan un saldo de 80 muertos.

Varias personas observan mientras el humo y las llamas de los incendios forestales llegan a Front Street, en el centro de Lahaina, en Maui, Hawai, el 8 de agosto de 2023. (Alan Dickar vía AP)

La relación de Britney Spears con sus hijos

Pese a que Britney Spears estuvo separada de sus hijos por más de un año debido a las tensiones entre ellos, en 2022 se hizo público el distanciamiento que había entre la cantante y los adolescentes.

Federline confirmó que los hijos de la intérprete de ‘Baby one more time’ decidieron no pasar tiempo con ella y que “tomaron la decisión de no ir a su boda” con Sam Asghari, celebrada en junio de 2022.

Aunque no proporcionó detalles sobre por qué los adolescentes optaron por alejarse de su madre, ha habido rumores de tensiones familiares en el pasado. El ex esposo de la artista señaló que pasaron varios meses desde que los hijos de Spears la vieron por última vez.

La relación entre Britney Spears y sus hijos adolescentes es distante, luego de algunas actitudes de la cantante.

Desafortunadamente, la relación entre ellos empeoró cuando la cantante comenzó a publicar fotos desnuda en su cuenta de Instagram, lo que agravó aún más la situación.

A pesar del distanciamiento y la mudanza de los menores, las últimas publicaciones en la cuenta de Instagram de la cantante sugieren que la relación entre madre e hijos habría mejorado.

