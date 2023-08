El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha sido uno de los eventos más esperados en la escena musical. Luego de cuatro años de ausencia, el cantante retomó su carrera con una extensa gira de más 60 conciertos por Argentina, Chile, México y Estados Unidos, los que ya agotaron todas sus fechas.

El pasado 3 de agosto el cantante partió, oficialmente, esta nueva etapa, con una presentación en la Movistar Arena de Buenos Aires que se llevó halagos y ovaciones por parte de sus fans. Su potencia vocal y energía parecían estar intactas, pese a la drástica pérdida de peso a la que se sometió para su regreso a los escenarios.

Pero conforme han ido pasando los shows, empezaron a surgir las dudas de si Luis Miguel podrá cumplir con esta demandante agenda, ya que a cinco días de haber iniciado su recorrido por América, el artista presentó algunos problemas con la voz.

Al mismo tiempo, también anunció que extenderá su tour por un año más y dio a conocer 57 nuevas fechas.

Muchos usuarios saltaron de la emoción al enterarse de la noticia, aunque otros se han mostrado preocupados por su salud, pues consideran que es demasiado esfuerzo y exigirse tanto podría traerle graves consecuencias al cantante.

«Son demasiadas presentaciones seguidas, no lo están cuidando. El público está fascinado pero el pobre hombre no tiene respiro, no va a aguantar», «No entiendo por qué ponen tantos conciertos juntos, lo van a matar», «Pero cuídese la voz en el transcurso», «Dios te cuide y te proteja en este tour tan impresionante», «Increíble que tenga tantas fechas, si después de su primer concierto se sintió enfermo, ¿por qué tanta exigencia?», «Va a terminar seco con tantas fechas juntas», «Es mucho desgaste, tendrían que espaciar más sus conciertos», son algunos de los comentarios que se pueden leer de sus admiradores.

La preocupación por el estado de salud de Luis Miguel se hizo presente luego de que se hiciera viral un video durante su cuarto concierto en Argentina, en el que se le podía escuchar la voz un poco ronca y, según los asistentes al evento, no pudo terminar con las canciones, incluso recurrió varias veces a la ayuda del público en temas como «Ahora te puedes marchar» y «La incondicional».

De todas formas, hasta ahora, no se ha presentado ningún incidente en la gira y la oficina del cantante tampoco ha confirmado supuestos problemas de salud y todas las fechas siguen en pie.

/psg