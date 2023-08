El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cargó contra la oposición venezolana y manifestó que la dictadura chavista no tiene intenciones de abandonar el poder en Venezuela.

“La violencia siempre ha estado al lado de la oposición venezolana porque ellos al no tener argumentos, utilizan la violencia como arma. No les importa atacar, que haya muertos. Lo único que les interesan son sus objetivos. Y sus objetivos son desalojar, echar a la Revolución Bolivariana”, dijo Cabello durante una rueda de prensa. “Malas noticias para ellos, porque nosotros no tenemos ningún deseo de irnos, al contrario. Tenemos muchísimos deseos de que esta revolución cada día asiente las bases más fuertemente para hacerla irreversible. Y trabajamos para ello”.

“Queremos diálogo para decirles que se preparen porque vamos a seguir gobernando por 200 años. Que vayan preparando y sacando sus cuentas”, dijo Cabello ante el aplauso de los chavistas.

Cabello está sancionado por Estados Unidos y acusado de liderar el cártel de los Soles. En 2016 Javier Cardona Ramírez, un ex narcotraficante que estuvo detenido en Brooklyn (EEUU), realizó explosivas declaraciones a Diarios Las Américas al afirmar que el número dos del chavismo “es el mayor narcotraficante de Venezuela”; sostuvo, además, que en ese entonces llegaba a ostentar más poder que el propio “Chapo” Guzmán. De hecho, la DEA ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

La semana pasada, Cabello viajó a Cuba al frente de una delegación de la formación para reunirse con altos cargos del Partido Comunista y el régimen de la isla.

La visita del número dos del chavismo se extendió hasta el viernes pasado, y tuvo como principal objetivo “continuar fortaleciendo las relaciones entre el PCC y el PSUV”, según informó el Partido Comunista insular en su página web.

El dirigente del PSUV tuvo una agenda que incluyó conversaciones oficiales con el secretario de organización del PCC, Roberto Morales, y diálogos con otros altos cargos cubanos acerca del trabajo de ambas formaciones y las posibilidades de “fortalecer el intercambio y la colaboración interpartidista”.

Cabello viajó a Santiago de Cuba (este) -la segunda ciudad en importancia- acompañado de cinco vicepresidentes y otros miembros de la dirección nacional del PSUV.

El comunicado del PCC subraya que sus vínculos con el PSUV “se cimentan sobre las bases de principios comunes como el antiimperialismo, la solidaridad, la defensa de la democracia y la cooperación”. Recalca que Cuba mantiene “su firme apoyo al proceso bolivariano, al presidente Nicolás Maduro y a la unidad cívico-militar que lidera”.

(Con información de EFE)

