El expresidente Donald Trump cree que los frecuentes errores de su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, conducirán a una guerra nuclear.

«Lo que le está pasando a Joe Biden es una locura», dijo Trump en una entrevista con Fox News. «Cuando lo miras, no puede hablar, no puede caminar, no puede hacer nada. Y nos está hablando de energía, de Rusia, de armas nucleares. Este tipo nos va a llevar a una guerra nuclear. Realmente va a hacerlo. Nos llevará directo a la guerra nuclear», declaró.

TRUMP: «[Biden] can’t speak. He can’t walk…

He’s telling us about energy and…Russia and nuclear weapons. This guy’s gonna get us into a nuclear war.» pic.twitter.com/f3oZ1usDFN

— Daily Caller (@DailyCaller) August 17, 2023