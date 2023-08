«Espero no estar frente a ese dilema», dijo la ex Presidenta Michelle Bachelet el jueves pasado en CNN, cuando fue consultada por la posibilidad de una tercera aventura presidencial. Sus dichos vinieron a sellar una semana marcada por el protagonismo público de la ex Mandataria y el ex Presidente Sebastián Piñera, quien desde Paraguay -viaje en que acompañó al Mandatario Gabriel Boric– llamó a buscar un acuerdo en materia de pensiones.

La posibilidad de que los ex jefes de Estado asuman una candidatura presidencial, fue parte de los temas que abordaron el analista político Pepe Auth y el ex ministro Jaime Bellolio en una nueva edición del podcast Política para Adultos, de El Líbero.

La madrina del Presidente

Si bien para Auth el ex Presidente Piñera «siempre ha estado. No ha dejado de ser protagonista de la política chilena», la ex Presidenta Bachelet «asumió el rol de madrina de Gabriel Boric. El Presidente la busca, y la encuentra siempre que la busca».

Para Bellolio, en tanto, el protagonismo de la ex Mandataria tiene que ver con que «ella quiere decir de alguna forma que fue la primera Frente Amplista. Es decir que el segundo gobierno de Michel Bachelet es el equivalente a este gobierno de Gabriel Boric. Y al menos en sus intenciones no son tan distintos».

Sobre las posibilidades de ver a Piñera y Bachelet en la papeleta presidencial o al menos de una primaria, tanto Auth como Bellolio coinciden que es difícil que ambos se posicionen como los líderes de su sector.

«No creo que se den las condiciones para que tanto Piñera como Bachelet se conviertan en líderes indiscutidos de su sector», sostuvo Auth, explicando que bajo su visión «es condición absolutamente necesaria ser indiscutido en su respectivo sector».

Auth: «No veo a Bachelet con disposición de sacrificarse»

En esta línea, el analista dijo que no ve a Bachelet «con disposición a sacrificarse en una candidatura que no tenga destino ganador, que sea sólo para salvar los muebles parlamentarios», agregando que quizás con Bachelet «lo que sí se logra, eventualmente, es una muchísima más alta probabilidad de pasar a segunda vuelta, pero no muchas más probabilidades de ganar la presidencial».

El ex ministro Bellolio, en tanto, explicó que si bien en la izquierda aún no hay un liderazgo que asome, en la derecha el panorama es distinto.

«Hoy día José Antonio Kast y Sebastián Piñera tienen la misma evaluación en la Cadem, y eso ha sido sostenido en el tiempo», sostuvo. Aunque advirtió que «hoy las figuras de Chile Vamos que están punteando son otras».

Así, Bellolio destacó que «Matthei, Codina y Carter tienen una alta evaluación» y lo que se suma al liderazgo de la alcaldesa de Providencia y José Antonio Kast en materia presidencial».

Bellolio: «Una buena parte de la izquierda lo que quiere es bajarse del proceso»

Respecto al tema constitucional, ambos concordaron en la necesidad de alcanzar un texto que genere consenso y en la idea de que un sector de la izquierda se quiere desembarcar del proceso.

En este sentido, para Auth la entrada de Nicolás Cataldo al gabinete como ministro de Educación fue una jugada inteligente que «tiene que ver con la voluntad del PC de moverse en el Apruebo o Rechazo, separado del Gobierno».

«Es un cuadro político de influencia dentro del partido, muy cercano a Teillier y muy cercano a Camila Vallejo», explicó Auth.

Para Bellolio, en tanto, «una buena parte de la izquierda lo que quiere es bajarse del proceso y decir, ‘necesitamos esperar otro momento constituyente como fue octubre de 2019′».

El ex ministro enfatizó que de ganar el Rechazo, «volvería a ratificar la Constitución actual. En mi opinión la Constitución actual está superada en los hechos, ese es uno de los problemas».

