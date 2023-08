La candidata presidencial de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, manifestó este jueves su «posición contraria» al ingreso de Argentina al bloque de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

«Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en el BRICS», dijo Bullrich en su discurso en la vigésima edición del Consejo de las Américas (Council of the Americas), en Buenos Aires, con vistas a las elecciones generales del 22 de octubre.

El grupo de economías emergentes BRICS acordó el ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, anunció este jueves el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, al término de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque celebrada en Johannesburgo, iniciada este martes.

«Quiero dejar una cosa muy clara. Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS», comenzó Bullrich.

«Hace unos minutos el Presidente de la nación (Alberto Fernández), que está, como todos sabemos, en una situación de enorme debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania» y «junto al ingreso a Irán, país con el que Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio», afirmó Bullrich.

Fernández, quien asumió en 2019 y no se presenta a la reelección, había resaltado este jueves, en un mensaje dirigido a la nación, tras la incorporación de su país al bloque de economías emergentes BRICS, su «relevancia singular» como «referente geopolítico y financiero», además de que supone el 30 % de sus exportaciones.

En las primarias celebradas el 13 de agosto, Bullrich ganó la interna de Juntos por el Cambio, pero resultó la tercera candidata más votada, con 16,98% de los votos.

La coalición Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar (28,27 %), detrás de Javier Milei, de La Libertad Avanza (30,04 %) y por delante de la coalición oficialista Unión por la Patria (peronista), que lleva al ministro de Economía actual, Sergio Massa (27,27 %).

/psg