La última alza que registraron la semana pasada los precios de las bencinas sorprendió, al ser una subida de $30,5 por litro. Con ello, se completaron dos incrementos consecutivos, acumulando un total de $55,3 desde el 7 de agosto.

Producto de lo anterior, el valor de la bencina de 93 octanos se ubica en promedio en $1.222 en la Región Metropolitana, su mayor nivel desde mayo de este año, mientras que la de 95 octanos se cotiza en $1.266, su máximo registro desde febrero, y la de 97 octanos en $1.317, su récord desde enero.

Con todo, el saldo acumulado en el año todavía es positivo para los consumidores, ya que se registra una baja de $61,1 para la gasolina de 93 octanos; de $62,7 para la de 95 octanos y de $61,7 para la de 97 octanos.

No obstante, las perspectivas para las próximas semanas no son auspiciosas, ya que los expertos anticipan nuevas alzas tanto en la semana del 14 de setiembre como en la del 5 de octubre, del orden de $30 cada vez. De concretarse este pronóstico, el aumento acumulado en el año a esa fecha sería de $115, superando las caídas registradas durante 2023.

De ser así, el precio promedio de la bencina de 93 octanos en la Región Metropolitana se acercaría de vuelta a los $1.300, alcanzando su mayor nivel desde octubre de 2022. El de la de 95 octanos, en tanto, se cotizaría en torno a $1.360, llegando a valores de noviembre del año pasado y el de la de 97 octanos a cerca de $1.370, lo más alto desde diciembre último.

La entrada en vigencia del nuevo Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) generó un cambio en la forma en que se traspasan los precios a los consumidores. Ahora, el ajuste se realiza cada tres semanas. Por eso, las alzas y bajas son más fuertes de lo que había con anterioridad.

/