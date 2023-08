Anticipándose a una eventual fracaso del nuevo proceso constituyente, liderado por el Partido Republicano, José Antonio Kast advirtió que podrían llamar a votar “en contra” de la propuesta que se plebiscitará en diciembre.

Durante el programa de YouTube Semana Re, Kast dejó clara su apertura a rechazar la propuesta constitucional si no se aprueban las enmiendas de su partido.

Con esto también intentaría tomar distancia de un fracaso en el plebiscito, del cual se responsabilizaría al Partido Republicano, por ser mayoría en el Consejo, y terminaría afectando también su carrera presidencial.

KAST NO DESCARTA RECHAZAR EN EL PLEBISCITO

“Nosotros no tendríamos ningún problema en decir, ‘no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto, no podemos llamar apruebo de esto.’ Distinto es, si se aprueban estas enmiendas”, admitió el excandidato presidencial en el espacio virtual.

“Dijimos el texto de los expertos como está, no nos satisface y por eso hicimos un trabajo muy serio”, agregó, invitando “a leer las enmiendas”, pues “podrían dejarnos con un texto constitucional mucho mejor, en la medida que se apruebe.”

“Yo siempre llamo a votar desde la razón y no desde la pasión porque hay muchas personas que hoy están en una lógica de rechazar cualquier cosa”, expresó el líder republicano.

/gap