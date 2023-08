Luego de la consulta docente del Colegio de Profesores, el presidente del gremio, Carlos Díaz Marchant, anunció esta mañana que a partir del martes, desde las 07.00 horas se convoca a los docentes a iniciar el paro nacional indefinido.

Esto, porque el sondeo desarrollado entre el miércoles y jueves de esta semana arrojó que el 46,34% aceptó la última propuesta del Ministerio de Educación al petitorio de los profesores, y un 53,66% la rechazó.

«A partir de esto, indudablemente, lo que corresponde y lo que estamos haciendo hoy día, es convocar a las profesoras y profesores de todo el país, a iniciar el próximo martes a las 7 de la mañana, nuestro paro nacional indefinido, tal cual como lo hemos acordado en nuestra asamblea nacional, tal como lo hemos resuelto en nuestro itinerario que hemos generado hace mucho tiempo», dijo Díaz.

Asimismo, precisó que «este paro indefinido es la respuesta que profesoras y profesores de Chile dan frente a un Gobierno que cada vez más nos va entregando con cuentagotas las respuestas, que va dando respuestas que no son satisfactorias, respuestas que no van en la línea de lo que hemos venido señalando hace mucho tiempo, en donde el sentido de urgencia, lamentablemente el Mineduc y el Gobierno, no lo han entendido».

/psg