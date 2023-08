Fue el miércoles en el Congreso Nacional cuando la ex lista que lideró la senadora María José Gatica para presidir RN se juntó en el Senado. Hasta ahí llegaron su excandidato a secretario general, Francisco Orrego, y la candidata a vicepresidenta, la diputada Camila Flores. Una cita en la que abordaron los pasos a seguir respecto de la segunda vuelta de las internas que se espera que se realice este 9 de septiembre, entre los senadores Rodrigo Galilea y Paulina Núñez.

La elección del pasado sábado fue reñida y Gatica -apoyada por el expresidente de RN, Carlos Larraín- consiguió el 29,8% de las preferencias, por lo que tanto Galilea como Núñez han estado en intensas negociaciones para obtener el apoyo de sus contendores. Hasta ahora oficialmente la lista de Gatica dice que continúa en “reflexión”.

Lo cierto es que desde ambas listas han tomado contacto con los referentes de la lista de Gatica para sondear terreno.

Con Núñez el diálogo ha sido desde el Congreso Nacional -se sienta al lado de Gatica en el hemiciclo- y además esta semana, según fuentes cercanas a esa lista, la senadora sostuvo una reunión con el propio Carlos Larraín para hablar del futuro del partido.

En la interna de RN el análisis básico que se hacía es que la lista de Gatica -al ser más conservadora- se inclinaría por un liderazgo como el de Galilea con el que tienen mayores coincidencias, a diferencia de Núñez a quien ven como una opción más de centro y que está acompañada de referentes -como el candidato a vicepresidente Mario Desbordes- que despiertan resistencia en los sectores cercanos a Carlos Larraín.

Sin embargo, la relación entre la lista de Gatica y la de Galilea quedó tensionada tras las internas. Ya venían distanciados luego de que se fracasara en los intentos de hacer una lista de unidad para enfrentar a Núñez, pero una serie de hechos aumentó la tensión.

En la lista de Gatica apuntan que existió una “campaña sucia” de parte de la lista de Galilea. Esto debido a que referentes de esa opción difundieron la idea de que Gatica no defendía una oposición tan dura como ella decía. Para eso, recordaron que votó por el Apruebo en el plebiscito de entrada y compartieron un informe del Instituto Res Publica en que señalaba que ha votado más cerca de parlamentarios de centro.

Además, recalcan que hubo tensión entre sus propios compañeros de bancada en el Senado, quienes se inclinan mayormente por Galilea. “La lista de Rodrigo Galilea se portó bien mal con María José Gatica, cosas duras, personales”, dijo Orrego en una entrevista con Ex-Ante.

Hasta ahora, se comenta que los liderazgos de la lista de Gatica podrían apoyar a Núñez, pero que gran parte de sus adherentes que votaron por la senadora se vayan con Galilea. El propio senador dijo en La Segunda que “más importante es acercarse a los militantes”.

Otra opción -que promueven cercanos a Carlos Larraín- es la de abstenerse de votar. El propio Orrego ha dicho que no lo representa ninguna de las dos listas. Lo cierto es que en esta elección se espera que haya menos participación que en la primera, pues en esta oportunidad no se votará por las directivas regionales.

Crece la tensión

La campaña de segunda vuelta ha estado marcada por la difusión de contenido a los militantes que afecta las opciones de una u otra lista. Así, por ejemplo, desde la lista de Núñez se han encargado de difundir que la constructora Galilea -de la cual el senador es accionista, según su declaración de patrimonio e intereses- está siendo criticada por la calidad de las viviendas que han sido afectadas por el temporal en la Región del Maule. Videos con testimonios de afectados y posteos en redes sociales son compartidos por la lista de Núñez. La constructora Galilea difundió un comunicado en que defendió su gestión y afirmó que estaban tomando medidas, mientras que el senador dijo este jueves en La Segunda que “no trabajo ahí hace 13 años”.

Del otro lado, la lista de Galilea está difundiendo una entrevista de Núñez a una radio de Antofagasta, en la que critica duramente a quien fuera uno de sus cercanos, el diputado por la misma zona, José Miguel Castro, quien en la interna apoya al senador por el Maule. “Estoy curada de espanto. He creado cada personaje que me da lo mismo. Él aporta muy poco en votos y en el resto de Chile no lo conocen”, dijo Núñez desestimando que no la apoyen. A lo que Castro le respondió: “Jamás voy a hablar mal de ella por pensar distinto”.

Las internas de RN también provocaron que la diputada Catalina del Real -que apoyaba la lista de Gatica- renunciara al partido y afirmara que se acerca al Partido Republicano.

A nivel de la juventud también se dio una polémica. Ambas listas -la de Christian Vásquez que apoyaba a Gatica, y la de Luis Villacorta que respaldaba a Núñez- se dieron por victoriosas tras los comicios, pero durante esta semana un informe de la secretaría general del partido, a cargo de Diego Schalper, declaró la lista de Villacorta como la ganadora.

De ahí que este jueves, el actual presidente de la juventud, Javier Molina -que apoya a vásquez- acusó que no se pudieran conocer los resultados y que el verdadero órgano para decretarlo es el Tribunal Supremo y no la secretaría general. En el grupo de WhatsApp de la comisión política de RN, escribió: “De comprobarse alguna irregularidad en la votación de la juventud, se echa abajo la votación completa de esta mesa también para la adulta, lo que sería especialmente complejo”.

En Concepción, en tanto, el exvicepresidente del partido, Claudio Eguiluz, impugnó la mesa acusando que dirigentes de otra lista “aprovechándose de la necesidad de personas humildes que postulan a subsidios habitacionales por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, le han prometido que si se inscriben en Renovación Nacional, para votar en las elecciones internas del 19 de agosto de 2023, para que los elijan (….) desde esa posición influirían desde sus cargos, en el próximo gobierno y especialmente en la SEREMI DEL MINVU para que se les asigne subsidios”, según dice el escrito ingresado formalmente al Tribunal Supremo.

