Para este lunes 28 de agosto a las 10 de la mañana fue convocada una manifestación para que los colombianos se movilicen en todo el territorio nacional rechazando la constante alza en el precio de la gasolina y la posibilidad del comienzo en el incremento en el valor del galón del Acpm.

Esta marcha fue convocada debido a que el Gobierno nacional no deja de incrementar y que, según recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el precio del Acpm también empezará a subir.

Debido a esto el senador Jota Pe Hernández y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza se unieron para promover esta movilización, que se realizará en varias ciudades del país.

“Llamamos al pueblo colombiano en general a rechazar el incremento del precio de la gasolina y a lograr que no se toque el precio del Acpm”, dijo la representante de la Coalición Centro Esperanza, quien pidió revisar la fórmula con la que se calcula el precio del combustible. Y es que no es para menos, ya que de no hacerse, el valor del galón de gasolina podría alcanzar hasta los $15.100, según lo han afirmado en reiteradas ocasiones los expertos.

“En seis días, va a aumentar el precio de la gasolina, que va a joder a los motociclistas y conductores. Cuando toquen el Acpm, perjudicará a los transportadores”, indicó Hernández durante una rueda de prensa llevada a cabo este sábado, 26 de agosto, en la que informaron sobre la movilización.

