Durante la madrugada de este martes se comunicó la muerte del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quien arrastraba desde el año pasado un complejo cuadro de salud debido a secuelas producto del long Covid, que lo mantuvo internado en diversas oportunidades.

El histórico dirigente del PC -que en octubre cumplía 80 años- contrajo coronavirus en septiembre de 2022 y estuvo internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en dos oportunidades, entre diciembre y febrero.

El Hospital de la Universidad de Chile comunicó el deceso, señalando que el timonel del PC perdió la vida a las 3.27 de este martes. “Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento”.

Por su parte, el partido emitió palabras recordando su trayectoria política: “Ha fallecido Guillermo Teillier del Valle: Joven allendista apoyó con todas sus energías a la UP. Combatiente y luchador antifascista contra la dictadura. Estratega para la consolidación de las fuerzas populares y de izquierda, estadista y Pdte. del Partido Comunista de Chile”.

“El Partido Comunista entrega sus sentidas condolencias a la familia y convoca a la militancia simpatizantes amigas y amigos a estar atentos a las informaciones referidas a las exequias de nuestro compañero Presidente”, agregaron en un comunicado.

El Presidente Gabriel Boric expresó sus condolencias y decretó duelo nacional por la muerte de Teillier. “Como homenaje a su entrega a Chile durante toda su vida, y a su incansable esfuerzo por construir una sociedad más justa, como Presidente de la República he decidido decretar en su honor duelo nacional”.

En entrevista con La Tercera en marzo de este año, el líder comunista entregó detalles de su condición médica y detalló algunos de los síntomas que padecía. “Los médicos no me han pedido retirarme de la política, me dicen que me tengo que cuidar para que pueda seguir (…). A la UTI dejan entrar a un par de familiares. Me iba a ver solo mi compañera y mi hijo, ni siquiera la dirección del partido. Pero me fue a ver el Presidente (Gabriel Boric) y entró. Conversamos un buen rato. De la salud primero, un poco de política después (…), nada de contingencia. Algunos compañeros se hicieron pasar por familiares en el hospital para tratar de entrar y después en la Fiesta de los Abrazos se acercaron a revelármelo”, relató en esa oportunidad.

“A esta altura no sabía que se iba a producir un colapso de mi sistema circulatorio con consecuencias tan graves”, agregó, detallando que sufrió una isquemia intestinal, afección que ocurre cuando el flujo sanguíneo que llega al tubo digestivo disminuye.

Tiempo después debió ser internado nuevamente y permaneció ahí varios meses hasta su muerte, donde tuvo visitas recurrentemente de importante figuras políticas de izquierda.

Quienes lo vieron las últimas semanas, señalaron que estaba disminuido físicamente por una baja de peso ostensible e incluso, fue dializado cada dos días por el deterioro de sus órganos.

De hecho, el viernes 11 de agosto el timonel del PC volvió a recibir la visita del Presidente Boric en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, recinto donde se mantuvo hospitalizado.

La historia de Teillier

Teillier llegó a la dirección del PC en marzo de 2005, tras la muerte de la histórica líder de la colectividad y exdiputada Gladys Marín. En esa ocasión, el IX Pleno del Comité Central lo eligió presidente interino del partido y en noviembre de 2006, el XXIII Congreso Nacional de la colectividad lo ratificó en el cargo, el que mantuvo hasta la actualidad.

Ingresó en 1958 a las Juventudes Comunistas, desempeñando el rol de secretario regional en las ciudades de Temuco y Valdivia. Luego fue secretario regional en Valdivia, donde lo sorprendió el golpe de Estado. En 1974, desempeñó el mismo cargo en Concepción y Lota, región del Biobío.

A mediados de ese año, mientras participaba de una reunión política -en Santiago- fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sifa). Estuvo dos años preso en los sótanos de la Academia de Guerra de la Aviación, donde fue torturado.

Exjefe de la lucha armada del PC y “Sebastián Larraín”

Entre 1983 y 1987 asumió como jefe de la Comisión Militar del PC y le correspondió canalizar la ayuda enviada desde Cuba a Chile y también ser el nexo con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del PC que lideró operaciones como el atentado a Augusto Pinochet y la internación de arsenales por Carrizal Bajo.

En la clandestinidad, cambió constantemente de identidad y de apariencia. Tuvo diversas chapas, como José, Roberto, Fernando, Carlos y, por último, Sebastián Larraín.

En marzo de 2013, Teillier abordó con La Tercera lo que fueron sus años como jefe militar del partido y encargado de las relaciones con el FPMR.

“La dirección que hacía yo era política y mi trabajo era político, no operativo. Ahora, lo que sí estudié mucho es el tema de la estrategia, táctica, insurrección. En la Unión Soviética recibí algunas charlas, pero de gente del partido nuestro que, a su vez, había tenido charlas allá. Cosas de recuperación de experiencias de la vida clandestina, de saber si uno estaba vigilado o no, de conocer los sistemas de interferencias telefónicas. Fue algo completamente informal, no algo riguroso, donde estuviera encerrado por semanas. Más aprendí acá”, relató en esa oportunidad.

Recuperada la democracia, Teillier compitió por un cupo a la Cámara Alta en las elecciones parlamentarias de 1997, siendo candidato a senador por la región de Los Lagos, pero su candidatura no tuvo éxito. Lograría llegar por primera vez al Congreso en 2010, cuando resultó electo diputado por el distrito 28, llegando a ejercer tres periodos parlamentarios hasta marzo de 2022, donde intentó -otra vez- llegar al Senado de forma infructuosa.

