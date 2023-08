El líder del Partido Republicano José Antonio Kast acusó al Presidente de la República, Gabriel Boric, de “cobarde” y lo que acusó de referirse al suicidio del exmilitar que había sido condenado por el crimen de Víctor Jara cuando el mandatario dijo que habían quienes “mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia”.

El excandidato presidencial que perdió, precisamente ante Boric, en las elecciones presidenciales de 2021, se refirió en un programa del propio Partido Republicano a la frase que expresó el jefe de Estado en el velorio del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier.

“Alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde, él es un cobarde. Y la misma cobardía tuvo cuando se rió de Jaime Guzmán usando una polera, con su rostro asesinado, riéndose de ese asesinato. La misma cobardía tuvo cuando se reunió en privado, sin decirle a nadie, con unos asesinos de Jaime Guzmán. Y así lo ha repetido en distintas ocasiones. Por eso yo solamente puse ayer un tuit con la palabra cobarde”, dijo Kast.

“Porque sería capaz de ir a decirle a la familia de la persona que se quitó la vida lo mismo que dijo en público utilizando una tribuna que no le corresponde. Yo creo que no. Porque él también me consta que es una persona que tiene sentimientos. Más allá de que se equivoque y todo, yo creo que él no sería capaz de ir a decirle a la familia, que no tiene relación con las situaciones de sentencias judiciales, violaciones de los derechos humanos, lo que dijo en público”, añadió.

Tras destacar a Teillier como “un hombre digno”, el Presidente Boric hizo referencia a los 50 años del golpe de Estado y lo diferenció con “otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia”.

Estos dichos han generado debate en el mundo político. En la oposición aseguran que el Presidente se refería a Hernán Chacón, el exmilitar que fue condenado por el crimen de Víctor Jara y se quitó la vida poco antes de ser arrestado por la PDI, mientras que desde el oficialismo aseguran que Boric estaba haciendo referencia a Augusto Pinochet.

“Lo que él plantea en esa frase me hace mucho sentido a propósito que en nuestro país la impunidad ha sido un manto real. El manto de impunidad ha sido una cuestión real durante mucho tiempo, donde lamentablemente hay personas que cometieron crímenes de lesa humanidad en Chile, fueron cómplices activos de la dictadura militar, fueron asesinos, violadores de derechos humanos (…) que están en total impunidad”, explicó la diputada del PC Karol Cariola.

“Quiero recordar que Augusto Pinochet, siendo el mayor torturador, asesino, dictador de este país, lo que finalmente ocurrió con él es que murió en total impunidad. A mi me parece que cuando el Presidente Gabriel Boric plantea la necesidad de reivindicar la historia, la dignidad de nuestro compañero Guillermo Teillier, finalmente lo hace también desde la consciencia que él siempre estuvo dispuesto a dar la cara frente a la democracia, a estar frente a la ciudadanía”, recalcó.

