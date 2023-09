La fecha 23 del torneo arrancará este jueves 31 con un atractivo choque en el Santa Laura. Unión Española será local frente a Universidad Católica.

Los ‘hispanos’ vienen de caer en un partidazo por 4-3 ante Deportes Copiapó, que llegaba como colista, en el norte, mientras que los cruzados volvieron a los abrazos con un triunfo por 2-1 sobre Ñublense.

El líder de la clasificación es Cobresal, con 43 puntos, cuadro que recibirá este domingo a Coquimbo Unido, sexto colocado con 32 unidades.

En tanto, Magallanes es el exclusivo colista con 19 positivos y buscará dejar el fondo el domingo al mediodía ante Palestino en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Cabe recordar que todos los partidos se transmiten a través de TNT Sports y Estadio TNT Sports.

Revisa la programación de la fecha 23 del Campeonato Nacional

Jueves 31 de agosto:

Unión Española vs. Universidad Católica, estadio Santa Laura, 20:00 horas.

Viernes 1 de septiembre:

Unión La Calera vs. Deportes Copiapó, estadio ‘Nicolás Chahuán’, 19:00 horas.

Sábado 2 de septiembre:

Universidad de Chile vs. Colo Colo, estadio Santa Laura, 15:00 horas.

Huachipato vs. Curicó Unido, estadio CAP Acero, 18:00 horas.

Domingo 3 de septiembre:

Magallanes vs. Palestino, estadio Municipal de San Bernardo, 12:30 horas.

Cobresal vs. Coquimbo Unido, estadio El Cobre, 15:00 horas.

O’Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente, 17:30 horas.

Ñublense vs. Everton, estadio ‘Nelson Oyarzún’, 20:00 horas.