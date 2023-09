Una seguidilla de enfrentamientos con la oposición ha protagonizado el Presidente Gabriel Boric en la antesala de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, hito que de por sí ha polarizado y tensionado el ambiente político.

Esta mañana el Mandatario reconoció que el «ambiente está eléctrico, está cargado». «Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad en cualquier momento», comentó.

La reflexión que hizo tras sus declaraciones en el velorio del líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier. «(El) murió como un hombre digno (…) Hay algunos que mueren cobarde, para no enfrentar la justicia», dijo el Mandatario.

Los dichos del Jefe de Estado molestaron en la oposición ya que lo vincularon al militar en retiro, Hernán Chacón, quien se autoinfligió un disparo tras ser condenado a 25 años de cárcel por el crimen contra Víctor Jara, esa misma mañana.

El diputado del Partido Republicano Luis Fernando Sánchez dijo hoy que «esto es casi tragicómico, que el Presidente venga a hablar de que el ambiente está eléctrico y el ambiente está cargado por declaraciones que vienen de él (…) si queremos que el ambiente esté un poco menos eléctrico, un poco menos cargado, la pelota la tiene el Presidente de la República y tendría que partir pidiendo disculpas a la familia del general que se suicidó y que el Presidente los ha hecho pasar por un dolor adicional».

Asimismo, su compañera de bancada, Chiara Barchiesi señaló que «se supone que es el Presidente de todos los chilenos y no se puede olvidar de eso, en el momento en que alude a que Guillermo Teillier murió como un hombre digno y no como otros que mueren de manera cobarde para evadir la justicia, es una clara alusión al general Chacón que decidió quitarse la vida para no ser encarcelado por 25 años más».

«Vemos un Presidente que se olvida que es Presidente de los chilenos y que por un capricho ideológico termina burlándose de una persona que decidió quitarse la vida. Yo le doy mis condolencias a la familia de Teillier, porque sería una miserable que un momento de tanto dolor utilizara esto con un objetivo ideológico y eso es lo que está haciendo el Presidente Boric, nunca se ha visto un Presidente que sembrara tanto odio y que dividiera tanto a los chilenos y se burlara de una persona que está muerta», acotó.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper precisó que «más que eléctrico, hace varios días que (Boric) está sin muchas luces en sus declaraciones. Creo que el Presidente tiene que tomar aire, replantearse la posición en la que está y trabajar arduamente para que en esta recta final de cara a la conmemoración del 11 de septiembre de 1973 haya algo de sentido futuro, porque hasta acá lo único que ha sembrado es confrontación, desazón y apatía por parte de la ciudadanía».

Desde el oficialismo respaldaron las intenciones del Mandatario, sobre todo el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. La diputada del PPD, Carolina Marzán, señaló que «tenemos que entender que estamos frente a hechos que están registrados en la memoria, el alma y la historia de nuestro país. Se critica que con el recuerdo se están abriendo heridas en circunstancias que estas nunca han cicatrizado y seguirán sangrando mientras no tengamos una respuesta certera de qué pasó y dónde están nuestros desaparecidos».

En esa misma línea, el jefe de la bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri dijo que «condenar un golpe de Estado que da paso a un horrible régimen genocida, es un compromiso con la democracia y con los derechos humanos. Tal como dice el presidente, acá hay personas que quieren dar vuelta la página sin antes haber resuelto temas fundamentales, esperamos que la derecha recapacite y surjan voces democráticas y civilizadas».

/psg