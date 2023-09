Hace tan solo unos días, el príncipe Harry protagonizaba un nuevo posado en la página web de Better Up, la empresa de la que es jefe de impacto, y son muchos los que bromean sobre el que denominan «Prince Hairy”, haciendo un juego de palabras con su nombre y pelo en inglés.

¿El motivo? El Photoshop utilizado en la fotografía para dar un aspecto muy diferente al marido de Meghan Markle, que hace tan solo unos días era fotografiado en Singapur recaudando fondos para Sentebale, una organización que creó en 2006 para apoyar a los niños afectados de VIH en África. Entonces, y durante un partido de polo benéfico, se le podía ver con un pelo mucho más fino y claro que dejaba ver el estado actual de su calvicie.

Las redes sociales convertían en viral la nueva fotografía del príncipe Harry, inundando de memes Internet, además de vídeos explicativos incluso de expertos en trasplantes de pelo, como el doctor Gary Linkov, que en un vídeo de YouTube analiza la cabellera del hijo del rey Carlos de Inglaterra y cree que se ha hecho transplantes desde 2017, aproximadamente.

Como jefe de impacto de Better Up, son muchos los que consideran que ha creado un verdadero impacto con su melena, que se ve no solo más poblada, sino también más oscura y lustrosa.

