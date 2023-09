ESTE ES UN RESUMEN de la conferencia de prensa completa de Mauricio Pellegrini

“Tuvieron un par de situaciones. Nosotros tuvimos la fortuna de empatar rápido y desde ahí empieza otro partido. El equipo se acomodó mejor. Para mí, en la segunda parte, estuvimos mejor, hasta el minuto 30. Después el partido entró en una nebulosa, cortado, cambios, muchos parones”, señaló el estratega, que también se apuntó contra las malas condiciones del terreno del Santa Laura. “La cancha está difícil para jugar bien, mucho balón largo, mucha disputa. Fue un partido emocionante por el ida y vuelta, los dos equipos buscaron el arco rival. No fue bien jugado por las condiciones, pero el empate le queda bien al encuentro”

“Los chicos demostraron hoy todo lo que tienen. Es un grupo de chicos que trabajan muy bien, hay muy buena madera en el vestuario. Les importa mucho lo que pasa en el club y quieren cambiar la situación. Estoy muy agradecido por cómo trabajan, por cómo se brindan cada día. Hemos tenido muchos imponderables en contra, que no nos han jugado a favor. Hoy se ha visto un equipo entero y ojalá esta sensación podamos tenerla en este sprint final”

“Las que tuvimos, sobre todo la de Fede, el cabezazo abajo del arco que para mí fue la más clara, no tuvimos eficacia. Es así. En estos partidos, cuando tienes tres o cuatro situaciones, tienes que meterlas. El rival las tuvo, metió una, y nosotros también. Me quedo con la entrega del equipo. La segunda parte el equipo salió muy bien, muy fuerte. Hemos dado una imagen de mucha entereza hasta el final del partido, a pesar de que no ha sido muy bien jugado”.

“Estamos muy agradecidos de cómo nos han empujado, de cómo nos han alentado. Ha sido un bonito partido, un lindo espectáculo. Se extraña mucho cuando no tenemos nuestra gente. Nos empujaron hasta el final, aplaudieron a los jugadores, que es lo más importante. La U tiene algo que tiene que cuidar, que es ese empuje que te da la gente”.

“Veía un partido difícil para poder recibir al pie y poder hacer algo más a nivel futbolístico. Fede, que estaba jugando de interior izquierdo, estaba haciéndolo bien. Habíamos pensado el cambio de ponerlo por un delantero o por Fede. Optamos por hacerlo al final, pero la verdad es que se jugó poquito. Trato de elegir siempre lo que creo mejor. Veo a mis jugadores todos los días y uno más o menos puede oler lo que te pueden dar.

COLO COLO

“Sinceramente, no se puede jugar en esta cancha (Santa Laura). Ni la U ni Colo Colo pueden jugar mejor de lo que hicieron hoy“

“Por lo que hicimos en el primer tiempo creo que perdimos dos puntos. Nos faltó un poco la elaboración que hemos tenido en otros partidos para cerrar con una victoria”

“El segundo tiempo ya fue muy trabado, poco juego, muy parejo. Es un punto que, si ganamos después, nos puede servir. Ellos se organizaron bien, nos faltó elaborar desde tres cuartos hacia arriba. Palacios estaba sentido por la patada que le dieron”.

“Creo que no es todavía el momento de hablar o no del título, todavía falta un montón. Nosotros y los de arriba tienen mucho por jugar. Pero fueron dos puntos perdidos por lo que hicimos en el primer tiempo”.

“Me siento orgulloso, cuando estaba en Católica y Colo Colo no me tocó una derrota, así que espero seguir así, que nos sirvan estos puntos para llegar lo más alto posible”

