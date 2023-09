Rubén, el expulsado participante de “Gran Hermano Chile”, terminó su participación en el reality de Chilevisión de la peor manera: Siendo convertido en un “paria” luego de acosar a Scarlett. Fue marginado de la televisión y no tendrá contrato con el canal de Machasa.

Sin embargo, y a pesar de sobrepasarse con su excompañera, ha tenido gente que le ha dado su respaldo a pesar de la nefastez de sus actos: La farándula chilena.

Para empezar Junior Playboy, el flamante participante de “Tierra Brava”, defendió al excarabinero y, como todo machista de redes sociales, culpó a la víctima, en este caso la tiktokera. “Si mezclamos las copitas, aunque no hayan copitas, se va a acostar a una cama con un desconocido, le ponen una chica, bonita no es, pero está comestible sí… evidentemente va a cag…” dijo el rostro del tele-encierro de Canal 13.

Lo mismo hizo Daniela Aránguiz a través de su tribuna en “Zona de estrellas”, en donde la farandulera optó por atacar a Scarlett.

En el panel señaló: “¿Qué pasa si el niño sí estaba durmiendo y se movió durmiendo? No sé, lo digo de verdad. Si ella dijo eso, si ella se sintió violentada sexualmente debajo de esa sábana, no entiendo por qué no se paró e hizo un escándalo”.

