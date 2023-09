Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas que se reúne en Nueva York. En su discurso abordó principalmente lo que fue la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, valoró la declaración que firmó junto a los ex Presidentes de Chile, abogó por el multilateralismo, condenó la invasión de Rusia a Ucrania, y solicitó a Estados Unidos que levante las sanciones en contra de Venezuela y Cuba, entre otras cosas.

En Mirada Líbero conversamos sobre el discurso del Mandatario con el analista político radicado en Nueva York, Patricio Navia, quien aseguró que “lo que diga el Presidente de Chile no es tan relevante”. Si bien para nuestro país es importante que el Presidente le hable a la asamblea, “en realidad le habla más a Chile que a una comunidad internacional que considera que Chile es un país mediano y no tan importante”.

En esta línea, sostuvo que “entiendo que a los chilenos nos interese que el Presidente vaya a las Naciones Unidas, pero Boric no entiende bien el lugar que ocupa Chile en el mundo. No es un lugar muy importante, y en la región tampoco ocupa un lugar de liderazgo importante”.

Al respecto, el analista indicó que “a la gente le importa lo que está pasando en los países ahora ya, le importa la guerra en Ucrania, el inminente conflicto entre China y Taiwán, los conflictos de China con Estados Unidos. Entonces, el Presidente habla harto de los 50 años, pero es un tema que no le importa a la gente en Chile y tampoco al mundo, en general”.

Asimismo, Navia criticó el tono que utilizó Boric para referirse a la falta de acuerdos políticos a nivel mundial, y señaló que el Presidente “habla de la necesidad de ponerse de acuerdo y de hacer reformas, pero la gente lo ve y dice ‘si tu no eres capaz de hacer reformas en tu país, de ponerte de acuerdo en tu país con la oposición, no te puedes parar en el púlpito internacional y regañar a los demás porque no se ponen de acuerdo’”.

“Si vas a llegar a decirles a los demás lo que tienen que hacer, te van a preguntar cuáles son tus contribuciones, cómo cooperas con otros países, qué capacidad tienes de dialogar con los países de al lado. Si Chile ni siquiera es capaz de dialogar con Bolivia, entonces lo que diga el Presidente de Chile pesa bastante poco”, afirmó Navia.

Respecto a las referencias del jefe de Estado a Cuba y Venezuela, el analista declaró que “los guiños están en la línea de lo que dijo Petro (…). De nuevo, no somos un perro muy grande en ese corral de perros de las Naciones Unidas, somos uno más bien pequeño, que ladramos un poco más fuerte porque nos queremos hacer notar, pero no tenemos un peso”.

Aseguró, finalmente, que “todos los presidentes tratan de dar un discurso importante y recordado, es lo que han hecho todos los presidentes, desde Aylwin hasta Piñera. Probablemente, los otros hablaban más de los logros y cosas que había hecho Chile y cómo se ha posicionado en la región. Boric, en tanto, habla más bien de lo que tienen que hacer otros y de la historia de Cihle, y eso suena fuera de lugar, porque Chile no tiene el tamaño para decirle a otros lo que tienen que hacer si nosotros no somos capaces de tomar el liderazgo y mejorar las relaciones con los vecinos más inmediatos”.

Original de El Líbero

/psg