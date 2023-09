En el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Antofagasta por los convenios suscritos por la seremi de Vivienda de dicha ciudad con fundaciones, hay dos exmilitantes de Revolución Democrática que aparecen como sujetos clave: el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade. Sin embargo, recientemente la PDI emitió un informe -dado a conocer por La Tercera- donde se revela que la diputada Catalina Pérez también estaría vinculada al delito de tráfico de influencias que se intenta dilucidar.

Pero además de ello, producto de las declaraciones de testigos, hay una cuarta persona que asoma como personaje de interés: la concejala Paz Fuica (RD). Ella había ejercido como encargada territorial de la diputada Pérez y ahora es identificada como mano derecha del otrora seremi y como quien participó directamente en la selección de las ONG que se vieron beneficiadas con contratos con el servicio.

Fue el 4 de julio pasado que Alonso Legunda Satas, jefe del Departamento Planes y Programas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entregó detalles de aquello, pues fue a él a quien inicialmente Contreras le solicitó formalmente contactar, a mediados de julio de 2022, a las fundaciones Democracia Viva, Fundación Tomarte, Procultura y Fibra, para invitarlas a participar de los programas asociados a Asentamientos Precarios. Luego, sin embargo, aseguró que se le relegó de la toma de decisiones y que Fuica tuvo un rol determinante.

“Me llamó la atención en ese entonces que Contreras se abocara tanto y casi toda su atención se enfocara a que estas fundaciones que se estaban incorporando al proyecto de Asentamiento Precario firmaran los convenios de transferencia, incluso por sobre otras prioridades rectoras del quehacer institucional, como lo es el presupuesto para disminuir el déficit habitacional”, declaró.

Y más adelante, sumó: “A mediados de septiembre del 2022, de nivel central me consultaron el motivo de porque aún no se encontraban firmados los convenios con las fundaciones, ya que habían proyectos aún sin asignar, por lo que le consulté a Paz Fuica, cual era la situación de los proyectos, por lo que ella a través de su correo institucional con copia a Contreras, el 15 de septiembre del 2022 me responde: ‘hemos terminado las conversaciones con las fundaciones nuevas y ya hemos llegado a acuerdo para la asignación de convenios faltantes’”.

