El documental “Patria y Vida: The Power of Music”, que narra los avatares de una canción que está prohibida en Cuba y ganó dos Latin Grammy, está nominado a estos premios este año en la categoría “Best Long Video”.

“En una época donde el arte y la justicia social entrelazan sus voces, ‘Patria y Vida: El Poder de la Música’ resuena con fuerza, recibiendo su merecida nominación en unos premios que por primera vez serán entregados en Sevilla (España) en noviembre próximo”, señaló este martes la empresa de relaciones públicas.

Dirigido por la cantante, compositora y actriz española Beatriz Luengo, el documental pone en escena no solo a los protagonistas de la canción, sino que “sumerge al espectador en una narrativa visual que brinda tributo a figuras icónicas como Celia Cruz y cuenta con la participación especial de Gloria y Emilio Estefan y Camila Cabello”, detalla el comunicado.

El documental se estrenó en marzo pasado durante el Miami Film Festival 2023 y narra “las vivencias, miedos, injusticias y victorias” de una canción que fue el himno de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021.

Patria Y Vida – Yotuel , Gente De Zona, Decemer Bueno, Maykel Osorbo , El Funky

La canción, interpretada por Romero, el dúo Gente de Zona (Alexander Delgado y Randy Malcom), Descemer Bueno y los raperos El Funky y El Osorbo, este último preso en Cuba, ganó los Latin Grammy a canción del año y mejor canción urbana en 2021.

