La relación entre Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, y el delantero charrúa Luis Suárez sufre ahora un quiebre definitivo. Al margen de los mensajes que ambos se han enviado a través de los medios, ahora es el técnico quien vuelve a dejar en espera al atacante.

De acuerdo con información publicada por el diario oriental El País, el rosarino vuelve a prescindir de los servicios del goleador de Gremio de Brasil para la próxima doble fecha de las Eliminatorias, cuando la Celeste visite a Colombia y reciba a Brasil, en Montevideo.

Según el periódico, el entrenador argentino ya envió las reservaciones para los próximos duelos del cuadro nacional charrúa, una lista en la que el Pistolero nuevamente fue postergado.

Las razones

Las ausencias de Suárez y Edinson Cavani han sido una de las frecuentes polémicas que ha encontrado el Loco en sus primeros meses como seleccionador del laureado equipo celeste.

Incluso, el propio técnico debió salir a aclarar el tema en su alocución antes del partido en el que Uruguay venció 3-1 a Chile, en el Centenario, en la primera fecha de las Eliminatorias.

“Desde que comencé a trabajar, Cavani expresó que su tiempo en la selección no había terminado. Lo expresó públicamente. Y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado. Esas dos informaciones, que yo no necesité hablarlas con ellos, porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos o no cada vez que se produce una convocatoria. Entonces me pareció que no fue necesaria la conversación”, aseguró Bielsa.

