El Departamento de Estado de EE.UU. ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de los responsables del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

Así lo dio a conocer el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a través de su cuenta en X, donde señaló que la medida es una «demostración» del «compromiso» de su país «con la justicia y la lucha contra el crimen organizado».

As a demonstration of our commitment to justice and combatting organized crime, @StateDept announced a reward of up to $5 million for information leading to the arrest and/or conviction of the individuals responsible for the assassination of Fernando Villavicencio.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023