Aguas Andinas informó que habrá un corte de agua masivo que afectará a seis comunas de la Región Metropolitana. La medida se llevará a cabo entre el 6 y 8 de octubre, debido a trabajos de la Línea 7 de Metro. Esto ha causado preocupación y molestia entre los comerciantes de la llamada “zona cero” del centro de Santiago, que acusan que tendrán millonarias pérdidas al no poder operar en un fin de semana largo.

En conversación con Pulso, Álvaro Jadue, vicepresidente de Federación Nuestro Centro, que agrupa a los locatarios de los barrios Lastarria, Bellas Artes, Bustamante, Plaza Italia y Bellavista, afirma que el corte de agua es una medida devastadora para muchos comercios del sector y que provocará pérdidas por unos $3 mil millones solo en el ámbito gastronómico. En todo el circuito que componen dichos barrios existen alrededor de unos 300 locales gastronómicos, 25 teatros y 65 hoteles y hostales.

“Estamos muy sorprendidos, molestos y consternados, porque no nos pueden avisar con una semana de anticipación que van a hacer un corte un fin de semana largo, con los daños que eso causa. No podemos creer de cómo habla el gobierno de crecimiento económico, y cuando toman medidas como estas no les preguntan a las industrias afectadas. En la zona cero, que somos la zona más afectada desde el estallido social y pandemia, con todos los créditos que tenemos de mochila, que nos cierren un fin de semana largo va a causar pérdidas aproximadas, sólo en la gastronomía, de unos $3 mil millones”, detalla Jadue.

Y agrega que “nosotros no podemos aguantar. El corte lo estarían haciendo un viernes a las 5 de la tarde. Esto nos afectaría un viernes y sábado que son los días más fuertes de venta de todos los locales. No es sólo la gastronomía la que se ve afectada. La zona cero es la zona que concentra más teatros en la capital. Qué haces con los artistas, con las funciones que ya están vendidas”.

