El presidente de EE.UU., Joe Biden, ‘se congeló’ este domingo durante un discurso en la Casa Blanca sobre el anteproyecto provisional de gastos que mantendrá abierto el Gobierno del país durante 45 días.

El video muestra cómo el líder norteamericano, de 80 años, comienza a confundirse, haciendo grandes pausas entre palabras, después de que le preguntaran si está preocupado que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se pueda retractar de cualquier acuerdo que haya cerrado con Biden ante la presión de sus compañeros republicanos.

Is Biden okay here? pic.twitter.com/FHTo49iNoR

— RNC Research (@RNCResearch) October 1, 2023