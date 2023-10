Fueron varias las acusaciones cruzadas y emplazamientos que pudieron escucharse anoche en el primer debate presidencial en Argentina, con miras a los comicios del próximo 22 de octubre. La cita, celebrada en la ciudad de Santiago del Estero, reunió a los cinco candidatos que aspiran por llegar a la Casa Rosada, quienes intentaron dar a conocer sus propuestas.

Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, FIT-U) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) se vieron las caras por primera vez en un encuentro que abordó diversas temáticas como la economía, educación y derechos humanos.

Revisa aquí los momentos y frases que marcaron el evento del domingo.

Massa vs. Milei

Sin duda uno de los duelos más esperados de la noche era el de Milei con Massa, quienes lideran las preferencias según las últimas encuestas. Ambos candidatos saben esa situación, por lo que no tuvieron problemas en polarizar el debate, dejando de lado a Patricia Bullrich, tercera en los sondeos.

Así, el actual ministro de Economía cuestionó las propuestas del abanderado libertario: «Milei plantea la vuelta de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), la privatización de YPF, que de alguna manera cada hijo pague la universidad y la escuela secundaria, plantea un sistema de dolarización que solo tienen Zimbabue, El Salvador y Ecuador. No podemos rifar nuestra moneda y poner otra bandera en el Banco Central».

La respuesta de Milei no se hizo esperar: «Ministro Massa. Usted causa mucha gracia. Dice que quiero llevar la jubilación a un sistema privado: la jubilación de hoy no llega ni a 125 dólares. ¿De qué me habla? Me habla de YPP, vale 12 veces menos que cuando la bestia de (Axel) Kicillof la nacionalizó. Habla del tema de dolarizar; le explico, utiliza una falacia», dijo, y fue más allá: «Si usted hubiera vivido en 1813, hubiera elegido la esclavitud. ¿No me va a contar el desastre que está haciendo con el plan platita?».

Massa insistió con su idea. «Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que propone Milei. La Argentina tiene que entrar en un plan de desarrollo. Poner la bandera de otro país en Malvinas o en el Banco Central es ceder soberanía por el desarrollo de otras empresas». El diputado libertario, en tanto, respondió: «La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Roban 25 millones de dólares por año. Por eso defienden el Banco Central. Le roban a los argentinos honestos».

Pero el mayor momento de tensión entre ambos se vivió ya bien entrado el debate, en la sección de preguntas cruzadas. Ahí, el candidato oficialista cuestionó a Milei por sus dichos sobre el Papa Francisco años atrás, a quien acusó de ser «representante del maligno en la Tierra». «Ofendiste al líder de la Iglesia. Aprovechá estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia», dijo Massa.

El parlamentario respondió argumentando que esos comentarios datan de antes de que comenzara su incursión en la política, que ya ofreció disculpas por aquello y no tiene problemas en hacerlo de nuevo. Fuera de micrófono, el ministro le decía «Hacelo», provocando la molestia del candidato libertario, que exigía respeto.

«Yo dije que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar. Déjate de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar tu gobierno de manera decorosa», remarcó.

Los «palos» de Bregman, Chile incluido

Otra protagonista de la noche fue la candidata del FIT, Myriam Bregman. La líder izquierdista cuestionó la iniciativa de Milei de «escuelas voucher»: «Milei viene con las escuelas voucher, vayan a Chile y vean como resultó: aumentó la desigualdad educativa, hay una educación para pobres y otra para ricos. La educación no puede ser un negocio», remarcó.

Pero fue más dura con el libertario: «Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta pero habla con Barrionuevo; no es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa; no es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar; no es casta, pero ya se mudó a un barrio privado como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los empresarios que han ganado millones estos años (algunos viviendo del Estado) y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico», indicó.

Bregman también cuestionó a Massa por su pasado político. «¿Cómo puede pasar de un lado al otro sin despeinarse? Tuvo un rol activo en el gobierno de Macri, le votó leyes y cogobernó con Vidal», le recordó.

El ministro, en tanto aseguró que «yo pienso en el país. No tengo la mirada egoísta de creer que soy quien tiene la verdad. Cuando veo que hay alguna iniciativa que le sirve a los argentinos, la respaldo. Si es mala, la rechazo. Tuve la posibilidad de ponerle límite al blanqueo, tuve la posibilidad de advertir el riesgo del acuerdo con el FMI que estaba tomando Macri. Sin embargo, algunos sectores de la política y el empresariado prevalecieron sobre nosotros».

Bullrich, comparándose con Mandela y Mujica

Un tema que se tocó en el debate fue el pasado de Patricia Bullrich, que en su juventud integró la organización Montoneros. «Me tildan de violenta. Pero no lo soy. Yo era parte de una organización juvenil, y siempre lo dije, lo digo aquí frente a millones de argentinos. Lo mismo le pasó a otros líderes, como a Mandela y Mujica, que fueron líderes de sus países», aseguró.

Uno de los que le recordó a la candidata de Juntos por el Cambio su militancia fue Javier Milei, luego de que la ex ministra le fustigara su alianza con el sindicalista Luis Barrionuevo. «Barrionuevo es casta. Pero vos sos más casta. Hacés mucha pompa de que cambiaste. ¿Acaso sos la misma montonera tira bombas? No. Bueno, nosotros vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar con el seguro de desempleo. Vamos a sumar a quienes quieran ser parte de ese futuro».

Bullrich también cuestionó al diputado su propuesta educativa. «Milei, cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos en los canales de televisión gritabas ‘que no se abran, nos vamos a contagiar’. No te importa la educación. Andá con el voucher a La Puna, donde hay una escuela, ándate al sur del país, a cualquier lugar», afirmó.

Y añadió: «No conocés la Argentina. Planteás un modelo que solo puede ser planteado en la Ciudad de Buenos Aires; el país es más que la Ciudad de Buenos Aires. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad. Nosotros defendemos la escuela pública para todos, la escuela de Sarmiento, por la igualdad de oportunidades».

Bullrich también discutió con Sergio Massa: «Explícales a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, podés ser un buen presidente», le dijo la candidata de Juntos por el Cambio.

El ministro, de vuelta, le preguntó «si la decisión del bimonetarismo está copiado de Venezuela o Cuba». Acto seguido, le agradeció porque «me permitió ver la sonrisa de los jubilados cuando les devolví el 13% que ella les quitó».

Controversia por derechos humanos

Otro cruce ocurrió al hablar de derechos humanos. Consultado al respecto, Milei (cuya compañera de fórmula, Victoria Villarruel, ha sido catalogada de «negacionista» de la dictadura» aseguró que «los liberales hemos sido acusados de cosas aberrantes, de fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 desaparecidos, son 8.753. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia».

«Para nosotros durante los 70 hubo guerra y allí las fuerzas del Estado cometieron excesos. Por tener el monopolio de la violencia, le cabe todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, del ERP mataron gente, torturaron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de DD.HH., aquellos que usaron la ideología para ganar plata, hacer negocios turbios… Me hace acordar a Sueños Compartidos o Abuelas de Plaza de Mayo. Siguen discutiendo la historia. Nosotros venimos a gobernar, a ocuparnos de los pobres, de los indigentes, de los que no pueden morfar», agregó.

El candidato recibió la respuesta de Bregman: «Necesitaría cuatro o cinco horas para responderle. Él habla de libertad. Para él la libertad es despedirte sin indemnización, bajar salarios lo que el mercado quiera o que tenga que vender un bracito para llegar a fin de mes. La libertad es pagarse la salud y contaminar los ríos. Es el sálvese quien pueda. Milei ensucia la libertad. Mientras esté él, la libertad es solo para los ricos».

Al finalizar el debate, la candidata izquierdista pidió que Milei no mienta y aseguró que «fueron 30.000».

