Gustavo Huerta lo definió a la perfección:

«En el Monumental recibimos un mazazo tremenedo. No sólo porque nos golearon, sino porque lo hicimos todo mal. Llegamos con el ataque más goleador a ese partido y no creamos una sola ocasión de peligro frente al arco de Cortés. Y teníamos la valla menos batida y nos metieron seis goles. Por lo mismo, en el mismo camarín iniciamos la tarea de recomponer al equipo, especialmente en lo anímico. Había que hacerles enter que lo que pasó ante Colo Colo fue un accidente, un partido muy raro, que no reflejaba para nada la normalidad de este Cobresal. Por eso, este partido con Palestino era fundamental para nosotros. Porque una cosa es que los jugadores te digan que si, que ya asimilaron el golpe y dieron vuelta la página. Y otra que lo demuestren en sl sieguiente partido en la cancha, más aún ante un rival tan complicado como Palestino. Creo sinceramente que superarron la prueba con creces».

Compartimos a plenitud lo dicho por el eitoso entrenador de Cobresal.

Porque si había alguna duda respecto a lo que podía haberlos afectado esa goleada ante los albos, desde el minuto 1 dejaron en claro que era una espina que tenían que sacársela si o si.

Ratificándolo en la red cuando el partido llegaba a la media hora, con este gol de Leonardo Valencia, que revisamos gracias a la gentileza de TNT Sports:

⚽️🟠⛏️👉 1-0, 28', L. Valencia ¡Gol de Cobresal! En una polémica jugada, Leo Valencia marca el primero para los líderes y pupilos de Gustavo Huerta en el #COBvsPALxTNTSports Disfruta de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports 💻 . Revisa más en nuestro link en la bio 📍 pic.twitter.com/VLecEQyhh6 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 1, 2023

Inicialmente hubo algunas dudas respecto a la posición de Munder, cuando comienza la jugada. Pero posteriormente el VAR tiró las lineas correspondientes y quedó en evidencia que el delantero local arrancó absolutamente habilitado.

Se fueron así al descanso, pero después, al reanudarse el segundo tiempo, hubo otra prueba de templanza para Cobresal.

Porque antes de los 10 minutos lo empataba Palestino coneste gol de Joe Ábrigo

⚽️🐪🇵🇸👉 1-1, 51', J. Abrigo ¡Llegó la igualdad en El Salvador! Abrigo pone el 1-1 para Palestino. #COBvsPALxTNTSports Disfruta de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports 💻 . Revisa más en nuestro link en la bio 📍 pic.twitter.com/eGkZR5EDIJ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 1, 2023

Sin un equipo quiere ser campeón, partidos como éste tiene que ganarlos.

Así lo entendió Cobresal que se fue con todo sobre el arco de Rigamonti.

Y pudo quebrar la paridad en un gol increíble que se perdió uno que habitualmente es certero frente al arco contrario: Cecilio Waterman:

🟠⛏️ ¡NO SE PUEDE CREER! Cecilio Waterman tuvo el 2-1 para Cobresal, pero increíblemente desperdició la oportunidad y todo sigue igualado en el #COBvsPALxTNTSports Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports 📲 💻 . Revisa más en nuestro link en la bio 📍 pic.twitter.com/cY9DRf6JzA — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 1, 2023

Dicen en el fútbol que un gol que se pierde en el arco contrario, después se sufre en el propio.

Pero, hay excepciones.

Y el argentino García se encargó de demostrarlo, con un golazo en el minuto 76, mandando la pelota adentro del mismo arco donde había fallado Waterman.

⚽️🟠⛏️👉 2-1, 76', F. García ¡Golazo de Cobresal! García pone en ventaja al líder del torneo en El Salvador. #COBvsPALxTNTSports Disfruta de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports 💻 . Revisa más en nuestro link en la bio 📍 pic.twitter.com/ps2eQ6imoc — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 1, 2023

Así, de esta manera Cobresal ganó un partido que puede ser clave en la definición del título.

Porque llega a 49 puntos, mantiene tres de ventaja sobre Huachipato y siete sobre Colo Colo (con un partido menos). Y ya cada vez van quedando menos fechas para se termine el torneo.

Para Palestino, en cambio, una derrota que lo deja definitivamente fuera de la lucha por el título y cuidado, que pone en peligro también su clasificación para la Copa Libertadores. Esto, porque se quedó en 39 puntos y detrás vienen arremiendo muy fuerte Everton con 38 unidades y con 35 Unión La Calera y Coquimbo Unido

/EMG, fotos twitter cobresal y Palestino. Videos TNT Sport