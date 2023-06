A través de los años ha habido frecuentes informes de una variedad de fenómenos inusuales ocurridos entre las 3 y las 4 de la noche, particularmente acentuado a las 3:33 am. Muchas personas aseguran que a ciertas horas de la noche se despiertan sin ninguna razón lógica, afirmando experimentar misteriosos fenómenos como “la parálisis del sueño” asociado en ese marco de tiempo.

Las 03:00 am se conoce comúnmente como el “Tiempo Muerto” o la “Hora del Diablo”, ya que, según los expertos, es el momento en que la actividad paranormal entra en su máximo apogeo. Se dice que demonios y espíritus se encuentran más activos dando paso a todo tipo de fenómenos paranormales. La teoría popular cristiana es que Jesucristo murió a las 15:00h, siendo las 03:00 am la hora opuesta, en un claro desafío de los demonios hacia la “imagen” de Cristo burlándose de la Santísima Trinidad.

El origen del Tiempo Muerto

Para los expertos, las 03:33 am tiene un simbolismo satánico, ya que es la mitad de 666, el número de la Bestia. Se cree que en este momento el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está en contacto, permitiendo que los demonios y espíritus se comuniquen con las personas cruzando con una mayor facilidad que en otras horas del día. Según algunas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 03:00 am y las 05:00 am, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable.

Entre estas horas, los enfermos terminales o personas muy ancianas son más propensas a pasar al “otro lado” debido a que el cuerpo se debilita energéticamente. Algunos investigadores paranormales consideran esto como una teoría de por qué los espíritus están más activos en este momento, en correlación con sus tiempos de la muerte. Los fenómenos asociados a la hora 03:33 am también han sido reportados por las personas que reconocen patrones repetidos de estos números en su vida cotidiana como levantarse a las 03:33 am o ver estos números en todas partes (Número 33, el poder de una conspiración esotérica).

En la actualidad, no se ha podido confirmar que las 15:00h sea la hora exacta de la muerte de Jesús, ya que los estudiosos religiosos siguen en desacuerdo sobre la fecha y hora de su muerte. Por lo tanto, la hora 03:33 además de tener un significado religioso tiene una relación directa con el esoterismo.

Históricamente, muchas personas creían que la medianoche era la “hora de las brujas”, siendo un período de mayor actividad para las brujas, demonios y fantasmas, donde antiguamente las personas evitaban salir por la noche debido a este significado. Para los investigadores paranormales, los espíritus están activos todo el día y que no hay pruebas concretas que indican que las 03:33 am sea la hora más activa que cualquier otro momento.

Sin embargo, la actividad paranormal ocurre con más frecuencia por la noche ya que las condiciones son más adecuadas para la realización de la investigación paranormal. Según los expertos, es más fácil ver las anomalías o apariciones en la oscuridad, además que muchos elementos se registran con más facilidad debido a las condiciones de oscuridad. Los sentidos también se intensifican por la noche, donde los psíquicos captan la actividad paranormal que ocurre en ese momento.

Experiencias del Tiempo Muerto

Muchas personas afirman haber sentido misteriosas presencias mientras duermen a ciertas horas de la noche, con un sentimiento de miedo y de terror. Debido a la gran cantidad de estos ataques cuando se van a dormir, nunca apagan la luz, pero por desgracia siguen sucediendo. Para muchos esto es un claro ejemplo de ataques demoníacos. Se despiertan en medio de la noche sin poder moverse sintiendo una presencia oscura sobre la misma persona. Esto en principio tiene una relación directa con “la parálisis del sueño” a no ser que cuando la víctima mira el reloj puede observar las 03:33 am. En muchos casos la persona no es creyente, pero este hecho no hace que remitan estos ataques.

La ciencia opina

Pero por supuesto, para la ciencia todo está en la mente de la víctima, derivado de problemas psicológicos o incluso psiquiátricos. Pero la realidad es quien sufre estos ataques en horas determinadas comprende realmente la naturaleza de este hecho, que no es producido por la propia imaginación. Para la ciencia el tiempo muerto no es más que una representación de nuestro miedo colectivo a la oscuridad.

Durante ese período de la noche nuestros sentidos se agudizan, ya que somos mucho más conscientes de nuestro entorno y estamos en guardia, en busca de peligros potenciales, esto es una traducción evolutivo de nuestra lucha innata o de nuestros instintos. Históricamente hablando, nuestra especie era más vulnerable durante la noche que en las horas del día, por lo tanto, somos propensos a una mayor sensación de miedo durante ese tiempo. Los científicos en su particular búsqueda de la verdad afirman que hemos conservado el miedo a la oscuridad.

Más allá del Tiempo Muerto

El tiempo muerto es un fenómeno con una gran controversia en el mundo paranormal, ya que hay muy pocas evidencias que apoyen estas teorías distintas sobre las experiencias personales. Y mientras muchas personas afirman haber tenido experiencias personales concretamente a las 03:33 am, hay otras tantas experiencias que se producen a todas horas, afirmando con ello que los espíritus están siempre presentes.

/psg