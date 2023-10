La Conmebol anunció este miércoles que la Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes inaugurales del Mundial 2030. La presentación, en la que estuvieron presentes los presidentes de cada federación, tuvo un gran ausente: Chile.

Es que la primera postulación que había hecho la confederación sudamericana incluía al país trasandino como una de las cuatro sedes que pretendían albergar todo el Mundial 2030. Sin embargo, bajo un formato especial por el Centenario de la Copa, el país que fue sede del mundial 1962 no fue incluido.

Incluso, llegaron a postularse tres estadios chilenos como posibles sedes de la cita mundialista: el estadio Nacional, con capacidad para 48.000 personas, el monumental de Colo Colo (43.000) y el estadio Ester Roa, cuya capacidad máxima es de 33.000 espectadores.

El estadio Nacional de Chile fue una de las sedes que había propuesto la Conmebol para disputar el mundial 2030. (Foto: gentileza Agencia Uno).

El motivo por el que la FIFA dejó afuera a Chile del Mundial 2030

La FIFA explicó que el motivo por el que Chile no será sede del Mundial 2030 está relacionado con el eje central por el que la Argentina, Uruguay y Paraguay solamente serán sede inaugural de la competencia, que luego se trasladará a España, Portugal y Marruecos: la falta de infraestructura en los Estadios.

La federación internacional tenía requerimientos mínimos que los estadios debían cumplir en términos de infraestructura e instalaciones y, según explicaron, ninguna sede chilena lo cumple.

El Estadio Nacional, que se está remodelando para la inauguración de los Juegos Panamericanos del próximo 20 de octubre, se acerca a estándares internacionales, pero sigue estando lejos de las sedes europeas, explicaron desde la FIFA.

La carencia de estadios con condiciones mínimas de seguridad y de iluminación, además de vestuarios y salas de prensa adecuadas, en Chile hacen que la mayoría de los clubes del país no puedan ni siquiera disputar en sus estadios los partidos de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, a pesar de que la reglamentación de la Conmebol es más permisiva que la de la FIFA.

Qué dijo la Conmebol sobre la ausencia de Chile

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habló sobre la ausencia de Chile en la conferencia de prensa y explicó por qué el país trasandino no fue incluido en el anuncio oficial que se realizó este miércoles al mediodía.

“Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué”, fue la breve explicación que dio Domínguez.

/EMG